Деда Мороза в новогодние каникулы посетят 60% железнодорожных туристов

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Среди туристов, которые предпочитают отправляться в новогоднее путешествие по железной дороге, более 7 тысяч россиян поедут в гости к Деду Морозу до станций Котлас и Великий Устюг, это составляет около 60% всех бронирований железнодорожных туров, сообщили РИА Новости в Федеральном агентстве по туризму.
По данным ведомства, также популярны железнодорожные путешествия на ретропоездах по городам Золотого кольца, куда отправляется из Москвы 20% российских туристов. Наибольший интерес у туристов вызывают Владимир, Суздаль (29%) и Ярославль (26%).
Высоким спросом у россиян, предпочитающих путешествовать на поезде, пользуются групповые и индивидуальные туры на 2-3 дня в Казань, Кострому и Санкт-Петербург — в общем объёме доля таких туров составляет около 20%.
"Регионы России предоставляют разнообразные варианты отдыха на Новый год и период длинных выходных. В зависимости от направления и бюджета, у российских туристов есть возможность встретить праздник на горнолыжных курортах Сочи, насладиться блюдами региональных кухонь и отдохнуть от ритма мегаполиса в городах Золотого кольца, стать участниками занимательных экскурсий и посмотреть достопримечательности Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Москвы и других туристских центров страны", — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.