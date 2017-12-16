Россия намерена еще раз проверить аэропорты в Египте на безопасность

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 дек — РИА Новости. Россия, возможно, дополнительно проверит аэропорты Египта на безопасность перед возобновлением авиасообщения, сообщил журналистам в Нижнем Новгороде министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Полагаю, что да", — сказал Соколов, отвечая на вопрос, нужна ли будет еще проверка аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, после того как Россия и Египет возобновят авиасообщение.

Ранее Соколов сказал, что Минтранс планирует до конца года подготовить пакет документов для правительства РФ о возобновлении полетов в Египет. По его мнению, РФ и Египет начнут обсуждать возобновление чартерных рейсов, после того как для этого будет готова инфраструктура.

Соколов и министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи в пятницу подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации, необходимый для открытия полетов между странами. Глава Минавиации Египта сообщил, что авиасообщение между Москвой и Каиром будет открыто с 1 февраля, а возобновление чартерных рейсов стороны обсудят в апреле. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил, что российские компании могут начинать формировать туры в Египет — дополнительного разрешения от Ростуризма после возобновления авиасообщения не требуется.