В ООН посчитали, насколько расточительны российские туристы

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россияне стали тратить значительно больше денег за границей, говорится в ежегодном докладе Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).

Расходы путешественников из России в 2017-м увеличились на 27% по сравнению с предыдущим годом, что ставит страну на второе место по темпу роста этого показателя.

Первое место в списке заняла Бразилия, чьи граждане потратили на поездки за рубеж в 2017-м на 33% больше чем в 2016-м. Также в рейтинг стран с наибольшими расходами вошли Китай, Южная Корея, США и Италия.

"Это самый выдающийся результат из тех, которые мы наблюдали за последние годы, — комментирует расчеты генеральный секретарь ЮНВТО Талеба Рифаи. — Он демонстрируют возросший спрос на путешествия, улучшение ситуации в мировой экономике, а также бум популярности направлений, которые в предыдущие годы сталкивались со снижением туристического спроса".

По данным ЮНВТО, число туристов в 2017 году составило 1,1 миллиарда человек, что на 7% больше, чем в прошлом году. Наиболее востребованными стали регионы Средиземноморья и Южной Европы — поток иностранцев там вырос на 13%. При этом число визитов в США сократилось.