Россия и Египет договорились возобновить авиасообщение

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения, прерванного осенью 2015 года, передает корреспондент РИА Новости.

От России подпись поставил министр транспорта Максим Соколов, со стороны Египта — министр гражданской авиации Шериф Фатхи.

"Хочу поблагодарить и поздравить моего коллегу, господина Фатхи и пожелать дальнейших шагов и реализации всех наших планов", — сказал Соколов на церемонии подписания документа.

Речь пока идет о возобновлении регулярных рейсов.

"Мы заявляем, что авиасообщение между Москвой и Каиром с 1 февраля уже будет открыто", — заявил журналистам Фатхи.

Что касается чартерных полетов в курортные города — Шарм-эш-Шейх и Хургаду — то, по словам Соколова, этот вопрос будет решаться уже в 2018 году.

Протокол по авиабезопасности между Россией и Египтом начнет временно действовать уже через 30 дней. В этом документе заложены правовые основы, которые позволят приступить к подготовительным процедурам, необходимым для возобновления рейсов, отмечает Минтранс.

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что туроператоры уже могут начинать формировать туры в Египет, дополнительного разрешения от ведомства им не потребуется.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после того как на Синайском полуострове потерпел крушение самолет "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

За эти два года российские специалисты неоднократно проводили проверки аэропортов Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха. На днях президент России Владимир Путин побывал в Египте в визитом, во время которого заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения.