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Туризм

Туроператор назвал стоимость туров в Египет с учетом регулярного сообщения

15:4715.12.2017
09724
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСитуация в ЕгиптеСитуация в Египте
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Стоимость турпакета на курорты Египта после возможного восстановления регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром будет не менее 1,5 тысячи долларов, поскольку речь идет фактически об индивидуальных поездках, сообщила РИА Новости в пятницу руководитель PR-службы туроператора TEZ TOUR RUSSIA Лариса Аханова.

В пятницу министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что регулярные рейсы между Каиром и Москвой могут быть восстановлены в первой половине февраля 2018 года, если не произойдет никаких негативных событий.

Ситуация в Египте
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аханова отметила, что открытие авиасообщения между Москвой и Каиром для туроператоров, прежде всего, означает разрешение на продажу туров и зеленый свет для всего направления.

"Запустить продажи туров на основе регулярных рейсов не составит труда и это можно будет сделать практически сразу после официальной отмашки. Мы можем сформировать комбинированный тур с размещением в Каире и осмотром пирамид, где есть отличная отельная база мировых цепочек по доступным ценам, стоимость ночи варьируется от 30 до 50 долларов за отель 4-5 звезд. Дальше желающие могут отправиться на курорты Красного моря на местных авиалиниях", — пояснила Аханова.

Она уточнила, что во время встречи в сентябре с представителями министерства туризма члены российского турбизнеса говорили о возможности увеличения числа внутренних рейсов из аэропорта Каира в Хургаду и Шарм-эш-Шейх или воспользоваться организованным трансфером. Аханова добавила, что такое путешествие будет продолжительным, минимум четыре часа до Хургады и шесть часов до Шарм-эш-Шейха, и недешевым.

Ситуация в Египте
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"В таком варианте поездка на курорты Египта не будет стоить дешево. Поскольку речь идет фактически об индивидуальных поездках. Авиаперелет на регулярном рейсе, плюс внутренние перелеты, плюс индивидуальный трансфер, плюс проживание в Каире, плюс отдых на курортах Красного моря. Стоимость турпакета будет начинаться от 1,5 тысячи долларов, а это сопоставимо с ценами на путевки в ОАЭ, Доминикану, Таиланд, Шри-Ланку, иногда даже дороже", — прокомментировала ситуацию представитель туроператора.

Аханова добавила, что ранее на каирском направлении было всего два еженедельных рейса национальных перевозчиков — "Аэрофлот" и EgyptAir. "Эти рейсы, прежде всего, будут востребованы с деловыми целями, так как между Россией и Египтом подписан ряд соглашений о сотрудничестве, и для индивидуальных поездок (египтяне, живущие в России, россияне живущие в Египте). Для туристов там не останется места, и стоимость билета не будет низкой", — резюмировала она.

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