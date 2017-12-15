"Электронная путевка" получила аттестат по безопасности информации

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Информационная система "Электронная путевка", которая будет запущена в промышленную эксплуатацию с 1 января 2018 года, получила аттестат соответствия требованиям Федерального закона "О персональных данных" и соответствующих нормативных документов по безопасности информации, сообщили РИА Новости в пятницу в Федеральном агентстве по туризму.

В ведомстве уточнили, что аттестация проводилась ООО "КАБЕСТ" — одной из ведущих компаний на российском рынке информационных технологий и систем безопасности, обладающей лицензиями ФСБ России и ФСТЭК России для оказания услуг в области защиты информации и работы со сведениями, составляющими государственную тайну.

"Электронная путевка" разрабатывалась в соответствии с требованиями регуляторов в области защиты информации. Были проведены все технические и организационные мероприятия по обеспечению информационной безопасности системы и обрабатываемых данных. Это позволило системе пройти аттестационные испытания и выйти с положительным заключением и аттестатом о соответствии нормативным требованиям законодательства РФ.

Согласно информации Ростуризма, поддержание уровня безопасности обеспечивается организационной структурой, высокой квалификацией специалистов, нормативно-методическим обеспечением и технической оснащенностью подразделения по защите информации.

Глава ведомства Олег Сафонов заявил, что "Электронная путевка" станет принципиально новым механизмом контроля продаж туристического продукта туроператорами.

"Массовое внедрение новой информационной системы позволит существенно повысить прозрачность рынка туристических услуг, что, в свою очередь, позитивно скажется на качестве туристского продукта, предлагаемого населению. При разработке "Электронной путевки" обеспечен необходимый уровень информационной безопасности и защиты персональных данных, что делает ее надежной и комфортной как для участников рынка, так и для туристов", — сказал он.

По задумке разработчиков, после прохождения процедуры авторизации на официальном сайте Ростуризма туроператору будет открыт личный кабинет в системе, с возможностью подключения сотрудников и веб-сервисов туроператора. В свою очередь турист, зная идентификационный номер своей путевки, также может зайти на сайт Ростуризма и уточнить ее статус. Кроме того, с квитанцией электронной путевки можно будет обращаться в Ассоциацию "Турпомощь" в случае невыполнения туроператором обязательств перед своими клиентами.