Минтранс надеется на возобновление полетов в Египет в феврале 2018 года

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Регулярные рейсы между Каиром и Москвой могут быть восстановлены в первой половине февраля 2018 года, если не произойдет никаких негативных событий, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Как ожидается, РФ и Египет в пятницу подпишут документы для возобновления полетов между Москвой и Каиром.

"Мы сегодня можем достаточно уверенно говорить о том, что в первой половине февраля, если не будет никаких других изменений и событий, негативных, то регулярное авиасообщение между Каиром и Москвой будет восстановлено", — сказал Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".