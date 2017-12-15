БИШКЕК, 15 дек — РИА Новости. Министры транспорта РФ и Египта в пятницу будут обсуждать дату возобновления полетов между странами, и подпишут соответствующие документы, если согласуют ее, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Россия и Египет могут в пятницу, 15 декабря, подписать протокол по авиабезопасности, который станет шагом для возобновления прямого авиасообщения между странами, сообщал в четверг журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Я тоже увидел сообщение, что он (министр Египта — ред.) едет с намерением подписать. Если это так, то, наверно, это может случиться, потому что мы были готовы подписать давно. Насколько я понимаю, нашему коллеге из Египта важно, чтобы с подписанием была понятна дата, с которой возобновятся полеты. Если наши министерства придут к единому пониманию этой даты, то, соответственно, есть все шансы подписать", — сообщил Дворкович в пятницу.

"Я думаю, сегодня коллеги это (дату возобновления полетов – ред.) будут обсуждать", — добавил Дворкович. Соколов в понедельник говорил, что пока речь идет об открытии прямых рейсов между Москвой и Каиром. Министр давал осторожный прогноз, что первый рейс между этими городами может состояться в начале февраля.

Министр транспорта РФ в феврале 2017 года говорил в интервью РИА Новости, что "Аэрофлот" может стать первой российской авиакомпанией, которая начнет регулярные полеты в Египет после принятия решения об их возобновлении. Речь шла о рейсах между Москвой и Каиром. Он, добавлял, что перевозчику может потребоваться неделя для организации полетов с момента решения.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.