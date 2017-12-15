БИШКЕК, 15 дек — РИА Новости. Министры транспорта РФ и Египта в пятницу будут обсуждать дату возобновления полетов между странами, и подпишут соответствующие документы, если согласуют ее, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
"Я тоже увидел сообщение, что он (министр Египта — ред.) едет с намерением подписать. Если это так, то, наверно, это может случиться, потому что мы были готовы подписать давно. Насколько я понимаю, нашему коллеге из Египта важно, чтобы с подписанием была понятна дата, с которой возобновятся полеты. Если наши министерства придут к единому пониманию этой даты, то, соответственно, есть все шансы подписать", — сообщил Дворкович в пятницу.
"Я думаю, сегодня коллеги это (дату возобновления полетов – ред.) будут обсуждать", — добавил Дворкович. Соколов в понедельник говорил, что пока речь идет об открытии прямых рейсов между Москвой и Каиром. Министр давал осторожный прогноз, что первый рейс между этими городами может состояться в начале февраля.
Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.