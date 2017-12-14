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Туризм
Туризм

Внутренние перелеты по России под Новый год дешевле, чем в других странах

18:2814.12.2017
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкНовогодние игрушкиНовогодние игрушки
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Исследования, проведенные Федеральным агентством по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и сервисами бронирования билетов, показали, что Россия является одной из самых доступных стран мира с точки зрения внутренних пассажирских авиаперелетов на новогодние и рождественские праздники, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.

Предновогодняя Москва
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Российские туристы определились, где будут отдыхать в новогодние каникулы
Эксперты проанализировали стоимость прямых авиаперелетов туда-обратно по популярным маршрутам в России в период новогодних праздников и в странах Европейского Союза, США, Южной Америки, Австралии, Азии и Африки в период рождественских праздников. Для сравнения были взяты популярные направления с протяженностью между городами от 1100 до 1500 километров.

По данным сервиса онлайн-бронирования Biletix, средняя стоимость авиаперелетов внутри России туда-обратно в новогоднюю неделю с 1 по 7 января составляет 12,9 тысячи рублей. В рождественскую неделю в США этот показатель равен 21 тысяче рублей, в Европейском Союзе — 16,2 тысячи рублей, в Азии — 11,5 тысячам рублей, в Австралии — 17,6 тысячи рублей, Южной Америки — 32,9 тысячи рублей, в Африке — 21 тысяче рублей.

Ростуризм уточняет, что в ноябре Biletix проводил схожее исследование. Сравнение средней стоимости билетов на популярные направления в России, Европе и США, приобретенных в июне-октябре на период новогодних праздников, показало, что стоимость среднего чека по внутренним направлениям снизилась на 8% (с 7,5 тысяч рублей до 6,9 тысячи рублей), в то время как по международным — на 3% (с 19,2 тысячи рублей до 18,8 тысячи рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Следует отметить, что россияне уже давно активно планируют новогодний отдых, бронируют туры. По данным участников рынка, уровень продаж на зимний сезон в этом году в среднем на 20% превышает прошлогодний показатель", — отметили в ведомстве.

Самыми популярными направлениями внутри России являются Сочи, Москва и Санкт-Петербург, Кемеровская область (Шерегеш). Кроме того, спросом пользуется Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг. Любители зарубежного отдыха планируют посетить Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индию, Израиль, Доминиканскую Республику.

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что повышение доступности авиаперелетов между городами России является необходимым условием развития внутреннего туризма в нашей стране.

"Важную роль в решении этой задачи играет развитие внутрироссийских чартерных программ и субсидирование перевозок туристов по ключевым направлениям. С этой целью Ростуризм развивает взаимодействие с Министерством транспорта Российской Федерации, Росавиацией и авиаперевозчиками. По данным участников рынка, среднее снижение стоимости авиабилетов на внутрироссийских направлениях в этом году составило около 4%. На 15,2% подешевели рейсы в Сочи, на 10,5% — в Петербург, на 12% — в Ростов-на-Дону и почти на 18% — в Минеральные Воды", — сообщил он.

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