Глава TUI: динамика продаж не гарантирует хороший туристический сезон

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Высокая положительная динамика ранних продаж турпродукта, которая наблюдается сейчас по сравнению с предыдущим годом, не может гарантировать хороший туристический сезон, так как в туризме очень сложно делать прогнозы, сообщил в четверг генеральный директор компании TUI Россия и СНГ Тарас Демура.

Выступая перед журналистами, он рассказал, что динамика ранних продаж на 2018 год выше, чем в прошлом году, но в абсолютных цифрах она еще очень мала.

"Если в прошлом году на это время было продано 500 туров, сейчас обслужено 3 тысячи человек. Мы видим рост в шесть раз, но абсолютные цифры еще очень маленькие. Строить на этих показателях какие-то прогнозы очень некорректно. Я бы озадачился этой проблемой в феврале, когда динамика станет понятной", — пояснил Демура.

По его словам, по всем цифрам динамика продаж лучше, чем в прошлом году, но говорить о том, что сезон будет лучше нельзя, так как динамика еще не показатель: может быть очень сильное раннее бронирование, а потом в июне все встанет.

"Мы же находимся в системе, которая балансируется множеством факторов. Курс рубля немного меняется, и все останавливается, или какие-то политические события происходят", — объяснил туроператор, отметив, что делать прогнозы в туризме — дело очень неблагодарное.