Минкультуры Подмосковья наградило лучшие туристско-информационные центры

Вид на Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь с площади перед новым зданием музейно-выставочного комплекса Московской области Новый Иерусалим

Вид на Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь с площади перед новым зданием музейно-выставочного комплекса Московской области Новый Иерусалим

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Министерство культуры Московской области наградило лучшие туристско-информационные центры региона на туристическом форуме "Подмосковье: отдых и туризм" в Истре, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

Всего в Подмосковье по результатам 2017 года открыто более четырех десятков туристско-информационных центров (ТИЦ). Они выполняют роль консультационных офисов для туристов, желающих отправиться популярными маршрутами Московской области.

"В регионе сегодня открыто 43 пункта туристско-информационных центров "Подмосковье". Конкурс смог выявить самых компетентных специалистов ТИЦ, благодаря им Московская область остается лидером в развитии внутреннего туризма по России", — подчеркнула на форуме министр культуры Московской области Оксана Косарева.

По итогам конкурса первое место в номинации "Лучший офис приема туристов" занял ТИЦ МВК "Новый Иерусалим", второе — ТИЦ "Подмосковье" города Дмитров, третье — ТИЦ "Руза заповедная". В номинации "Лучший сотрудник офиса приема туристов Московской области" победителем стала Евгения Чугуева (ТИЦ в структуре "Клинское музейное объединение"). Второе место заняла Виктория Александрова (ТИЦ "Раменское"), третье — Кирилл Колканов (ТИЦ "Подмосковье" города Дмитров).

Как отметила Косарева, большинство номинантов владеют иностранными языками, что станет большим плюсом в работе с туристами, которые прибудут на чемпионат мира по футболу 2018 года