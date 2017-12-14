Авиасообщение с Египтом может оттянуть до 35% турецкого турпотока из России

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Египет после открытия авиасообщения между Россией и пляжными направлениями Страны пирамид сможет оттянуть на себя от 10 до 35% от российского турпотока в Турцию, в зависимости от ценовой политики египетских отелей, заявил в четверг генеральный директор компании TUI Россия и СНГ Тарас Демура.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов рассказал, что рассчитывает, что министр гражданской авиации Египта приедет в Москву в пятницу и стороны подпишут документы для возобновления авиасообщения, которое было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

Ключ от отеля

Выступая перед журналистами, Демура заявил, что в этом случае Египет летом, безусловно, составит конкуренцию Турции, но это очень зависит от местной ценовой политики.

"В Турцию в этом году въехало 4,3 миллиона россиян. Это абсолютный рекорд, столько не ездило никогда, даже в самые лучшие докризисные годы. В этом большую роль сыграли отложенный спрос и ценовая политика. Турецкие отели проголодались и были максимально лояльны с точки зрения ценовой политики. Многие из них воспринимали сниженные цены как некую инвестицию в туриста, чтобы вернуть его", — считает он.

Более того, сейчас Турция ожидает, что в 2018 году к ним приедут порядка 6 миллионов россиян, по крайней мере, они декларируют такой объём перевозки, продолжил эксперт.

"Средняя цена турецкого отеля — 60-70 долларов в сутки, сейчас цена египетского отеля, сравнимого по качеству, примерно 30 долларов в сутки. Безусловно, если Египет "откроется" и на него будет увеличение спроса, египетские отели захотят продавать себя дороже, чем 30 долларов. Появляется вопрос, на сколько", — рассуждает он.



"Если египетские отели захотят продаваться по 50-60 долларов, то сильно большой конкуренции Турции они не составят. Я думаю, что 10-20% турпотока они на себя оттянут, но не более", — предположил он.

"Если египетские отели захотят активно войти в рынок и будут продолжать ценовой демпинг, то они смогут оттянуть от Турции даже 30-35%. То есть, все будет зависеть от того, насколько агрессивно египетский рынок выступит в начале сезона", — резюмировал Демура.