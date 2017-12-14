Цены на турецкие отели в 2018 году останутся на прежнем уровне

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Цены на турецкие отели летом 2018 года, скорее всего, останутся на уровне летнего сезона текущего года, сообщил в четверг генеральный директор TUI Россия и СНГ Тарас Демура.

"Цены в турецких отелях в 2018 году останутся практически на уровне текущего года. Хотя цены — это штука саморегулирующаяся. Как только отельеры увидят, что динамика раннего бронирования будет не такая, которую они ожидают, то моментально последует коррекция цен. Турецкие отельеры готовы менять цены по несколько раз в день, как на фондовой бирже", — сказал он, выступая перед журналистами.

Демура отметил, что "в теории отельерам цены хотелось бы поднять". "Но мне кажется, что на практике этого роста не будет. А если он будет, то это будет обосновано только тем, что значительную часть турецких объемов закроют европейские рынки".

"Сейчас динамика европейских продаж примерно на 20% превышает прошлогодние, но если она будет расти, то турецкие отельеры могут отказаться от идеи давать скидки россиянам. Тогда цены несущественно, но вырастут. Хотя я думаю, что такой истории не будет", — считает туроператор.