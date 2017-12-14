Tурбизнес России ждет открытия египетских курортов через один-два месяца

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские туроператоры рассматривают предстоящее открытие авиасообщения между Россией и Каиром как промежуточный шаг перед открытием Хургады и Шарм-эш-Шейха, которое произойдет через один-два месяца после Каира, сообщил в четверг генеральный директор TUI Россия и СНГ Тарас Демура.

"После того как откроют Каир, мы будем понимать, что примерно через месяц или два будет открыта Хургада. Часть операторов сделают ставку на Каир, на то, чтобы пакетировать через Каир египетские курорты. Нужно понимать, что в таком случае спрос будет отличаться в 10 раз от обычного, это будут редкие индивидуалы, Круизы по Нилу, клиенты на дорогие египетские гостиницы, но массового турпотока это не даст", — сказал он на встрече с журналистами.

По мнению Демура, в туроператорской среде открытие Каира рассматривается как промежуточный шаг к открытию Хургады и Шарм-эш-Шейха.

"Поэтому я думаю, что большинство туроператоров будет ждать открытия авиасообщения между Россией и курортами Египта", — считает туроператор.

В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром. Глава Минтранса Максим Соколов отметил, что пока речь идет об открытии прямых рейсов между столицами и что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению между Москвой и Каиром уже на этой неделе, в Москве ждут представителей соответствующих госструктур.

Сообщалось, что первый рейс между Москвой и Каиром может состояться уже в начале февраля.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.