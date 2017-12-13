Турпоток из России в Италию за 9 месяцев 2017 года увеличился на 8%

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Поток российских туристов за первые 9 месяцев 2017 года составил 644 тысячи человек, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил во вторник исполнительный директор римского офиса Национального агентства по туризму Италии (ЭНИТ) Джованни Бастьянелли.

"Согласно итальянским источникам, российский турпоток с января по август 2017 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 644 тысячи поездок. Хочу подчеркнуть, что среди европейских направлений, которые выбирают российские туристы, Италия находится на третьем месте после Греции и Испании", — рассказал он, выступая на пресс-конференции в рамках выставки "Buongiorno Italia".

Бастьянелли также привёл данные о том, что туристические расходы россиян с января по август 2017 года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Поскольку постоянно увеличивается торговый обмен между Россией и Италией, мы видим, что на 33% увеличились и расходы россиян, которые приезжают по бизнесу, а траты россиян на шопинг за эти первые месяцы уходящего года увеличились на 27%", — отметил представитель ЭНИТ.

Советник посольства Италии в России Николо Фонтана подчеркнул, что за последние два года все показатели, связанные с российским туризмом, "оказались в плюсе".

Генеральный консул Италии в РФ Франческо Форте сообщил, что консульство выдаёт россиянам более 500 тысяч виз в год.