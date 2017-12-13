Спрос на Каир будет, если это направление удешевит дорогу на пляжи Египта

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Спрос на авиабилеты в Каир после возобновления прямых рейсов из России может стать более активным, если использование этого аэропорта в качестве транзитного направления при перелете на египетские курорты позволит снизить цены по сравнению с транзитным перелетом через Стамбул, сообщила РИА Новости в среду представитель международного туристического метапоиска momondo.ru Ирина Рябовол.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению между Москвой и Каиром уже на этой неделе.

Рябовол рассказала, что в 2017 году спрос на поездки в Египет продемонстрировал рост в 44%. При этом она отметила, что Каир, город, с которым планируют открыть прямое авиасообщение из Москвы, — менее популярен среди россиян, чем курорты. Столица Египта не вошла даже в первую сотню наиболее востребованных городов, а Хургада и Шарм-эль-Шейх заняли 52-е и 79-е места в рейтинге соответственно.

"Сейчас для россиян относительно недорогой путь до египетских пляжей лежит через Стамбул. И после возобновления прямых рейсов в Каир рост спроса действительно может стать еще более активным, но только в том случае, если дорога от него до пляжей окажется выгоднее, чем транзит в турецкой столице", — сказала представитель компании.

Аналитики сервиса путешествий Туту.ру так же не обнаружили всплеска поисковых запросов после заявления президента РФ Владимира Путина о возможном восстановлении регулярного авиасообщения с Каиром в ближайшем будущем.

"Российские туроператоры, при наличии разрешения, могут начать отправлять путешественников в Египет в течение недели. У туроператоров остались депозиты в отелях Египта, возобновить договоры не составит труда. Некоторые компании и не разрывали их, а продолжали работать на туристов из стран СНГ", — прокомментировала ситуацию РИА Новости руководитель отдела продаж туров Туту.ру Мария Чупина.

По ее словам, главная трудность состоит в поиске самолетов для выполнения чартерных рейсов в Египет. "Теоретически, перевозчики могут снять их с самых невостребованных рейсов. Таким образом можно найти не более одного-двух бортов в неделю. Но удешевить направление сможет только массовость. Для этого туроператору придется поискать резервы, а после ухода "Трансаэро" и "ВИМ Авиа" компании продолжают жаловаться на нехватку авиаперевозки", — сказала Чупина.