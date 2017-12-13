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Туризм

Туристические инициативы года: курортный сбор и электронные визы

04:4513.12.2017
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоВид на Ялту. Архивное фотоВид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Туристическая отрасль в уходящем году получила несколько новых законов, среди которых введение курортного сбора, пилотный проект по электронным визам и конец эпохи традиционных бумажных путёвок.

Города России. Калининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Совет Федерации одобрил введение электронных виз для Калининграда

Часть из них направлена на стимулирование развития туристического бизнеса, часть на устранение пробелов в законодательстве, но в конечном итоге все они призваны обеспечить максимальное удобство и безопасность российских туристов, заявил РИА Новости председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета федерации по социальной политике Игорь Фомин.

"Закон, вводящий в обращение электронную путевку, … начнет работать … с 1 января 2018 года. Законопроект, предусматривающий обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и инструкторов в сфере экстремального туризма, готовится правительством к внесению в Госдуму. А законопроект, запрещающий размещение мини-гостиниц и хостелов в жилых домах, был принят в первом чтении в 2016 году, но пока находится без дальнейшего движения", — рассказал Фомин.

Электронные визы и путевки

П/к, посвященная выпуску биометрических загранпаспортов граждан РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Всемирный совет по туризму ждет глобальную электронную визовую систему
Туроператоры с 1 января 2018 года смогут перейти на продажу электронных турпутевок вместо традиционных бумажных. Делать они это будут в добровольном порядке.

"Из практики мы знаем, что многие электронные документы у нас в стране прижились и активно используются людьми. Возьмем электронные авиабилеты, которые используются повсеместно. Все больше и больше на эту систему переходят железнодорожники. Я уверен, что и электронная путевка будет интересна потребителям, но при условии, что эта система будет просто и хорошо работать", — считает Фомин.

Сенатор уверен, что электронная путевка – это серьезный инструмент контроля туристического рынка, который очень необходим. Кроме того, новая система поможет отслеживать объемы и направления турпотоков.

Залив Владимира в Приморском крае. Архивное фото
© Fotolia / voldemar992
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Старт пилотного проекта по электронным визам также поможет российскому туризму. "В 2017 году мы приняли два беспрецедентных закона по электронным визам для Владивостока и для Калининграда, что очень важно. Пока с августа 2017 года работают пункты пропуска по электронным визам только во Владивостоке, но за это время услугой уже воспользовались более 5 тысяч иностранных туристов", — напомнил Фомин.

Он также рассказал, что в течение следующего года планируется расширение действия закона на четыре региона Дальнего Востока и на Калининград. При этом собеседник отметил, что сформировалась уже целая очередь из регионов, которые также хотят ввести у себя въезд иностранных граждан по электронным визам.

Курортный сбор

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Закон о курортном сборе был принят в 2017 году после серьёзной проработки, рассказал Фомин. "Подход изменился и по сумме сбора, и по срокам его введения, и по льготным категориям и по другим аспектам", — отметил он.

Фомин согласился с тем, что курортный сбор воспринимается туристической отраслью с опаской, так как несет дополнительную нагрузку на туристов в России в условиях жесткой конкуренции со стороны международного рынка.

"Но сейчас все регионы определились с системой взимания платы. Мы знаем, что все они расширили льготные категории", — сказал сенатор.

Например, республика Крым распространила льготы на тех туристов, которые приезжают на санаторно-курортное лечение – это очень значительная часть гостей. Верхняя граница курортного сбора в Ставропольском крае будет 50 рублей, а Белокуриха в Алтайском крае определила размер сбора в 30 рублей с расширением льготных категорий. Краснодарский край и Крым установили размер курортного сбора в размере 10 рублей также с расширением льготных категорий.

Памятник героям гражданской войны на Крепостной горе в Ставрополе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
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На Ставрополье предложили регистрировать туристов из-за курортного сбора
"Это говорит о том, что наши курортные регионы грамотно оценивают конкурентные возможности своих территорий и опасаются падения интереса к турпродукту", — считает он.

По мнению Фомина, оценить перспективы курортного сбора очень просто. Если после его введения спрос на местный турпродукт не уменьшится, а вырастет – это правильное решение, а если часть туристического потока уйдет, то регион не получит курортный сбор и потеряет те доходы и налоги, которые давали туристы.

Гиды и экскурсоводы

Вид на город Пятигорск со склона горы Машук. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В Ставрополье приняли закон о курортном сборе в четырех городах
По некоторым вопросам в сфере туризма не удалось договориться в этом году, работа продолжится, рассказал сенатор. Например, законопроект об обязательной аттестации гидов, экскурсоводов и инструкторов пока находится на согласовании в правительстве.

"Смысл данного законопроекта заключается в том, что полномочиями по аттестации гидов, экскурсоводов и инструкторов будут наделены регионы, так как в каждом регионе существует своя программа подготовки подобного рода специалистов", — пояснил собеседник.

"Система аттестации гидов-экскурсоводов уже существует в некоторых городах, например, в Санкт-Петербурге и Москве, но она не подразумевает какую-либо ответственность по административному кодексу. Поэтому определенная ответственность со стороны гидов, экскурсоводов и инструкторов должна быть закреплена на федеральном уровне, а регионы уже будут обязаны внедрять эту систему", — уточнил он.

Списание путевок

Туристы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Крыму рассказали о работе по внедрению курортного сбора
Кроме того, на рассмотрение в Госдуму нами был внесен законопроект о возможности списания внутреннего турпродукта на себестоимость. "Он предполагает, что если работодатель покупает своему работнику и членам его семье путевку для отдыха на территории РФ по цене в пределах 50 тысяч рублей на каждого из них, то стоимость этого турпродукта может быть списана на себестоимость. Сейчас, если работодатель закупает путевки для своих работников и членов их семей, делается это только за счет чистой прибыли, после уплаты всех налогов", — продолжил Фомин.

При этом он отметил, что правительство поддержало законопроект при условии, что общая сумма затрат работодателя на внутренний туризм для своих работников не превысит 6% от годового фонда оплаты труда.

Отели и хостелы

Храм-маяк святителя Николая Чудотворца в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В ГД предложили освободить жителей Донбасса от курортного сбора в Крыму
Фомин сообщил, что все еще остается неурегулированным вопрос по мини-гостиницам и хостелам, расположенным в жилых помещениях. "Изначально законопроект предусматривал полный запрет на размещение этих объектов в жилых помещениях, но все понимают, что в таком виде он остается непроходным. Из запретительного его нужно превращать в разрешительный", — пояснил он.

"Концепция, которую мы поддерживаем, состоит в том, что как минимум 50% собственников жилых помещений должны проголосовать "за" хостел или мини-гостиницу в их многоквартирном доме", — сказал сенатор.

"Вторая идея заключается в том, что прилегающие к гостинице квартиры получают "право вето", которое они могут реализовывать или не реализовывать. Для владельцев мини-гостиниц и хостелов такие условия принесут дополнительные хлопоты, но мы не видим в этом непреодолимых преград", — пояснил он.

Жители Евпатории с флагом России. Архивное фото
© РИА Новости / Макс Ветров
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Фомин так же рассчитывает, что до конца года будет принят законопроект по классификации коллективных средств размещения (КСР).

"В течение следующего года должны пройти классификацию КСР, принимающие более 50 человек, и мы исходим из того, что он (законопроект – ред.) будет принят в декабре 2017 года, иначе придется радикально менять сроки и откладывать присвоение "звездности" российским отелям. Никаких препятствий для принятия этого закона нет, и мы думаем, что он будет принят в осеннюю сессию", — сказал он.

"Задача процесса классификации – повысить качество наших средств размещения, обеспечить туриста достоверной информацией о "звездности" гостиницы, помочь развитию легальных гостиниц, ограничивая теневой сектор", — заключил Фомин.

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