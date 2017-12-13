Туристические инициативы года: курортный сбор и электронные визы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Туристическая отрасль в уходящем году получила несколько новых законов, среди которых введение курортного сбора, пилотный проект по электронным визам и конец эпохи традиционных бумажных путёвок.

Часть из них направлена на стимулирование развития туристического бизнеса, часть на устранение пробелов в законодательстве, но в конечном итоге все они призваны обеспечить максимальное удобство и безопасность российских туристов, заявил РИА Новости председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета федерации по социальной политике Игорь Фомин.

"Закон, вводящий в обращение электронную путевку, … начнет работать … с 1 января 2018 года. Законопроект, предусматривающий обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и инструкторов в сфере экстремального туризма, готовится правительством к внесению в Госдуму. А законопроект, запрещающий размещение мини-гостиниц и хостелов в жилых домах, был принят в первом чтении в 2016 году, но пока находится без дальнейшего движения", — рассказал Фомин.

Электронные визы и путевки

Туроператоры с 1 января 2018 года смогут перейти на продажу электронных турпутевок вместо традиционных бумажных. Делать они это будут в добровольном порядке.

"Из практики мы знаем, что многие электронные документы у нас в стране прижились и активно используются людьми. Возьмем электронные авиабилеты, которые используются повсеместно. Все больше и больше на эту систему переходят железнодорожники. Я уверен, что и электронная путевка будет интересна потребителям, но при условии, что эта система будет просто и хорошо работать", — считает Фомин.

Сенатор уверен, что электронная путевка – это серьезный инструмент контроля туристического рынка, который очень необходим. Кроме того, новая система поможет отслеживать объемы и направления турпотоков.

Старт пилотного проекта по электронным визам также поможет российскому туризму. "В 2017 году мы приняли два беспрецедентных закона по электронным визам для Владивостока и для Калининграда, что очень важно. Пока с августа 2017 года работают пункты пропуска по электронным визам только во Владивостоке, но за это время услугой уже воспользовались более 5 тысяч иностранных туристов", — напомнил Фомин.

Он также рассказал, что в течение следующего года планируется расширение действия закона на четыре региона Дальнего Востока и на Калининград. При этом собеседник отметил, что сформировалась уже целая очередь из регионов, которые также хотят ввести у себя въезд иностранных граждан по электронным визам.

Курортный сбор

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Закон о курортном сборе был принят в 2017 году после серьёзной проработки, рассказал Фомин. "Подход изменился и по сумме сбора, и по срокам его введения, и по льготным категориям и по другим аспектам", — отметил он.

Фомин согласился с тем, что курортный сбор воспринимается туристической отраслью с опаской, так как несет дополнительную нагрузку на туристов в России в условиях жесткой конкуренции со стороны международного рынка.

"Но сейчас все регионы определились с системой взимания платы. Мы знаем, что все они расширили льготные категории", — сказал сенатор.

Например, республика Крым распространила льготы на тех туристов, которые приезжают на санаторно-курортное лечение – это очень значительная часть гостей. Верхняя граница курортного сбора в Ставропольском крае будет 50 рублей, а Белокуриха в Алтайском крае определила размер сбора в 30 рублей с расширением льготных категорий. Краснодарский край и Крым установили размер курортного сбора в размере 10 рублей также с расширением льготных категорий.

"Это говорит о том, что наши курортные регионы грамотно оценивают конкурентные возможности своих территорий и опасаются падения интереса к турпродукту", — считает он.

По мнению Фомина, оценить перспективы курортного сбора очень просто. Если после его введения спрос на местный турпродукт не уменьшится, а вырастет – это правильное решение, а если часть туристического потока уйдет, то регион не получит курортный сбор и потеряет те доходы и налоги, которые давали туристы.

Гиды и экскурсоводы

По некоторым вопросам в сфере туризма не удалось договориться в этом году, работа продолжится, рассказал сенатор. Например, законопроект об обязательной аттестации гидов, экскурсоводов и инструкторов пока находится на согласовании в правительстве.

"Смысл данного законопроекта заключается в том, что полномочиями по аттестации гидов, экскурсоводов и инструкторов будут наделены регионы, так как в каждом регионе существует своя программа подготовки подобного рода специалистов", — пояснил собеседник.

"Система аттестации гидов-экскурсоводов уже существует в некоторых городах, например, в Санкт-Петербурге и Москве, но она не подразумевает какую-либо ответственность по административному кодексу. Поэтому определенная ответственность со стороны гидов, экскурсоводов и инструкторов должна быть закреплена на федеральном уровне, а регионы уже будут обязаны внедрять эту систему", — уточнил он.

Списание путевок



Кроме того, на рассмотрение в Госдуму нами был внесен законопроект о возможности списания внутреннего турпродукта на себестоимость. "Он предполагает, что если работодатель покупает своему работнику и членам его семье путевку для отдыха на территории РФ по цене в пределах 50 тысяч рублей на каждого из них, то стоимость этого турпродукта может быть списана на себестоимость. Сейчас, если работодатель закупает путевки для своих работников и членов их семей, делается это только за счет чистой прибыли, после уплаты всех налогов", — продолжил Фомин.

При этом он отметил, что правительство поддержало законопроект при условии, что общая сумма затрат работодателя на внутренний туризм для своих работников не превысит 6% от годового фонда оплаты труда.

Отели и хостелы



Фомин сообщил, что все еще остается неурегулированным вопрос по мини-гостиницам и хостелам, расположенным в жилых помещениях. "Изначально законопроект предусматривал полный запрет на размещение этих объектов в жилых помещениях, но все понимают, что в таком виде он остается непроходным. Из запретительного его нужно превращать в разрешительный", — пояснил он.

"Концепция, которую мы поддерживаем, состоит в том, что как минимум 50% собственников жилых помещений должны проголосовать "за" хостел или мини-гостиницу в их многоквартирном доме", — сказал сенатор.

"Вторая идея заключается в том, что прилегающие к гостинице квартиры получают "право вето", которое они могут реализовывать или не реализовывать. Для владельцев мини-гостиниц и хостелов такие условия принесут дополнительные хлопоты, но мы не видим в этом непреодолимых преград", — пояснил он.

Фомин так же рассчитывает, что до конца года будет принят законопроект по классификации коллективных средств размещения (КСР).

"В течение следующего года должны пройти классификацию КСР, принимающие более 50 человек, и мы исходим из того, что он (законопроект – ред.) будет принят в декабре 2017 года, иначе придется радикально менять сроки и откладывать присвоение "звездности" российским отелям. Никаких препятствий для принятия этого закона нет, и мы думаем, что он будет принят в осеннюю сессию", — сказал он.

"Задача процесса классификации – повысить качество наших средств размещения, обеспечить туриста достоверной информацией о "звездности" гостиницы, помочь развитию легальных гостиниц, ограничивая теневой сектор", — заключил Фомин.