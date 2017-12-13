Туристические инициативы года: курортный сбор и электронные визы

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Туристическая отрасль в уходящем году получила несколько новых законов, среди которых введение курортного сбора, пилотный проект по электронным визам и конец эпохи традиционных бумажных путёвок.
Часть из них направлена на стимулирование развития туристического бизнеса, часть на устранение пробелов в законодательстве, но в конечном итоге все они призваны обеспечить максимальное удобство и безопасность российских туристов, заявил РИА Новости председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета федерации по социальной политике Игорь Фомин.
"Закон, вводящий в обращение электронную путевку, … начнет работать … с 1 января 2018 года. Законопроект, предусматривающий обязательную аттестацию гидов, экскурсоводов и инструкторов в сфере экстремального туризма, готовится правительством к внесению в Госдуму. А законопроект, запрещающий размещение мини-гостиниц и хостелов в жилых домах, был принят в первом чтении в 2016 году, но пока находится без дальнейшего движения", — рассказал Фомин.
Электронные визы и путевки
"Из практики мы знаем, что многие электронные документы у нас в стране прижились и активно используются людьми. Возьмем электронные авиабилеты, которые используются повсеместно. Все больше и больше на эту систему переходят железнодорожники. Я уверен, что и электронная путевка будет интересна потребителям, но при условии, что эта система будет просто и хорошо работать", — считает Фомин.
Сенатор уверен, что электронная путевка – это серьезный инструмент контроля туристического рынка, который очень необходим. Кроме того, новая система поможет отслеживать объемы и направления турпотоков.
Он также рассказал, что в течение следующего года планируется расширение действия закона на четыре региона Дальнего Востока и на Калининград. При этом собеседник отметил, что сформировалась уже целая очередь из регионов, которые также хотят ввести у себя въезд иностранных граждан по электронным визам.
Курортный сбор
3.4%Да, это положительно скажется на туристическом секторе
65.2%Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги
31.4%Едва ли это что-то изменит
Фомин согласился с тем, что курортный сбор воспринимается туристической отраслью с опаской, так как несет дополнительную нагрузку на туристов в России в условиях жесткой конкуренции со стороны международного рынка.
"Но сейчас все регионы определились с системой взимания платы. Мы знаем, что все они расширили льготные категории", — сказал сенатор.
Например, республика Крым распространила льготы на тех туристов, которые приезжают на санаторно-курортное лечение – это очень значительная часть гостей. Верхняя граница курортного сбора в Ставропольском крае будет 50 рублей, а Белокуриха в Алтайском крае определила размер сбора в 30 рублей с расширением льготных категорий. Краснодарский край и Крым установили размер курортного сбора в размере 10 рублей также с расширением льготных категорий.
По мнению Фомина, оценить перспективы курортного сбора очень просто. Если после его введения спрос на местный турпродукт не уменьшится, а вырастет – это правильное решение, а если часть туристического потока уйдет, то регион не получит курортный сбор и потеряет те доходы и налоги, которые давали туристы.
Гиды и экскурсоводы
"Смысл данного законопроекта заключается в том, что полномочиями по аттестации гидов, экскурсоводов и инструкторов будут наделены регионы, так как в каждом регионе существует своя программа подготовки подобного рода специалистов", — пояснил собеседник.
"Система аттестации гидов-экскурсоводов уже существует в некоторых городах, например, в Санкт-Петербурге и Москве, но она не подразумевает какую-либо ответственность по административному кодексу. Поэтому определенная ответственность со стороны гидов, экскурсоводов и инструкторов должна быть закреплена на федеральном уровне, а регионы уже будут обязаны внедрять эту систему", — уточнил он.
Списание путевок
При этом он отметил, что правительство поддержало законопроект при условии, что общая сумма затрат работодателя на внутренний туризм для своих работников не превысит 6% от годового фонда оплаты труда.
Отели и хостелы
"Концепция, которую мы поддерживаем, состоит в том, что как минимум 50% собственников жилых помещений должны проголосовать "за" хостел или мини-гостиницу в их многоквартирном доме", — сказал сенатор.
"Вторая идея заключается в том, что прилегающие к гостинице квартиры получают "право вето", которое они могут реализовывать или не реализовывать. Для владельцев мини-гостиниц и хостелов такие условия принесут дополнительные хлопоты, но мы не видим в этом непреодолимых преград", — пояснил он.
"В течение следующего года должны пройти классификацию КСР, принимающие более 50 человек, и мы исходим из того, что он (законопроект – ред.) будет принят в декабре 2017 года, иначе придется радикально менять сроки и откладывать присвоение "звездности" российским отелям. Никаких препятствий для принятия этого закона нет, и мы думаем, что он будет принят в осеннюю сессию", — сказал он.
"Задача процесса классификации – повысить качество наших средств размещения, обеспечить туриста достоверной информацией о "звездности" гостиницы, помочь развитию легальных гостиниц, ограничивая теневой сектор", — заключил Фомин.