"Аэрофлот" возобновит рейсы в Египет только после открытия авиасообщения

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" может возобновить регулярные полеты в Каир только после открытия прямого авиасообщения между РФ и Египтом, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Ранее в понедельник министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению между Москвой и Каиром уже на этой неделе.

"Возобновление рейсов "Аэрофлота" в Египет (Каир) возможно только после разрешения государственных органов исполнительной власти РФ и подписания соответствующего межправительственного протокола между РФ и Арабской Республикой Египет в области обеспечения безопасности гражданской авиации", — заявили в авиаперевозчике.

Соколов в феврале 2017 года говорил в интервью РИА Новости, что "Аэрофлот" может стать первой российской авиакомпанией, которая начнет регулярные полеты в Египет после принятия решения об их возобновлении. Речь шла о рейсах между Москвой и Каиром. Он, добавлял, что перевозчику может потребоваться неделя для организации полетов с момента решения.

"Аэрофлот" до прерывания авиасообщения с Египтом выполнял регулярные рейсы в Каир, от египетской стороны на этом маршруте летала EgyptAir.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.