Глава Минтранса рассказал, когда вылетит первый рейс в Египет

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Первый рейс между Москвой и Каиром может состояться уже в начале февраля, заявил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Дам осторожный прогноз — начало февраля", — сказал Соколов журналистам.

По словам Соколова, на реальное открытие российских рейсов между Москвой и Каиром понадобится около полутора месяцев после подписания протокола о возобновлении авиасообщения с Египтом.

"Текст правительственного протокола, о котором говорил президент, предварительно согласован с египетской стороной, прошел все согласования, изданы все необходимые распоряжения и получены полномочия. Поэтому вопрос подписания будет зависеть от скорости египетской стороны", — отметил он.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в феврале 2017 года говорил в интервью РИА Новости, что "Аэрофлот" может стать первой российской авиакомпанией, которая начнет регулярные полеты в Египет после принятия решения об их возобновлении. Речь шла о рейсах между Москвой и Каиром. Он, добавлял, что перевозчику может потребоваться неделя для организации полетов с момента решения.