Москва в целом готова открыть прямое авиасообщение с Каиром, заявил Путин

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения с Египтом, египетская сторона проделала большую работу по обеспечению безопасности в аэропортах этой страны, заявил в понедельник президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси.

"После страшной трагедии в небе над Синаем прямое воздушное сообщение между нашими странами было прервано. За это время египетская сторона проделала большую работу по повышению уровня безопасности в аэропортах Служба безопасности России доложила мне о том, что в целом мы готовы к открытию прямого авиасообщения между Москвой и Каиром", — сказал он.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.