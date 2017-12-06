В Ростуризме рассказали о значении "Гастрономической карты России"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект "Гастрономическая карта России" в условиях санкций и антироссийской активности части западных СМИ играет важную роль в формировании имиджа РФ за рубежом, заявил в среду глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на презентации проекта.
По словам Сафонова, гастрономический туризм является одним из мощных драйверов развития туристской отрасли и перспективным направлением реализации экспортного потенциала страны.
"Практически каждый субъект Российской Федерации готов предложить туристам национальные блюда, фермерские продукты и напитки, продовольственные товары от местных производителей. Региональные гастрономические изыски, с одной стороны, являются аттракторами для путешественников, а с другой – помогают сформировать целостное восприятие территорий, лучше постичь их этнокультурный колорит", — пояснил глава Ростуризма.
"Эта карта будет доступна на русском, английском и позднее других иностранных языках. Она расскажет об уникальных продуктах питания, которые производятся на территории нашей страны, об интересных блюдах и традициях региональной кухни, а также о местах, где все это можно попробовать. На карту будут нанесены фермы и предприятия по производству продуктов, рестораны, специализирующиеся на региональной кухне, а также туристические маршруты, связывающие все эти аспекты", — отметил Сафонов.