В Ростуризме рассказали о значении "Гастрономической карты России"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Проект "Гастрономическая карта России" в условиях санкций и антироссийской активности части западных СМИ играет важную роль в формировании имиджа РФ за рубежом, заявил в среду глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов на презентации проекта.

"Создание "Гастрономической карты России" играет важную роль для формирования имиджа нашей страны за рубежом. В условиях санкций и антироссийской активности политически ангажированных западных СМИ живой образ России, представленный через ее самобытную кухню, послужит формированию позитивного восприятия зарубежной аудиторией", — сказал он.

По словам Сафонова, гастрономический туризм является одним из мощных драйверов развития туристской отрасли и перспективным направлением реализации экспортного потенциала страны.

"Практически каждый субъект Российской Федерации готов предложить туристам национальные блюда, фермерские продукты и напитки, продовольственные товары от местных производителей. Региональные гастрономические изыски, с одной стороны, являются аттракторами для путешественников, а с другой – помогают сформировать целостное восприятие территорий, лучше постичь их этнокультурный колорит", — пояснил глава Ростуризма.

В рамках проекта "Гастрономическая карта России" будет создана интерактивная карта, где будет представлена самая полная и актуальная информация о возможностях российских регионов в сфере гастрономического туризма и агротуризма, а также представлены региональные продукты, в том числе с наибольшим экспортным потенциалом.

"Эта карта будет доступна на русском, английском и позднее других иностранных языках. Она расскажет об уникальных продуктах питания, которые производятся на территории нашей страны, об интересных блюдах и традициях региональной кухни, а также о местах, где все это можно попробовать. На карту будут нанесены фермы и предприятия по производству продуктов, рестораны, специализирующиеся на региональной кухне, а также туристические маршруты, связывающие все эти аспекты", — отметил Сафонов.