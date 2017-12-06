Туристы поедут в Корею поддержать своих спортсменов даже без символики РФ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские туристы поедут в Южную Корею, чтобы поддержать отечественных спортсменов на зимней Олимпиаде 2018 года, если те примут решение выступать под олимпийским флагом, считает член правления Российского союза туриндустрии (РСТ), эксперт рабочей группы при комитете Госдумы РФ по физкультуре, спорту и туризму Алексан Мкртчян.

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). При этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом. Решение о том, поедут ли российские спортсмены на ОИ, будет принято 12 декабря.

Собеседник агентства уточнил, что туристические компании уже получали заявки на туры в Южную Корею в период Олимпийских игр 2018 года. "Многие россияне уже купили билеты заранее и забронировали отели. Из-за решения МОК по России никто не побежит их сдавать, так как покупались самые дешевые, невозвратные билеты", — сказал Мкртчян РИА Новости.

По мнению Мкртчяна, после решения МОК российские болельщики будут ждать решения, поедут ли наши спортсмены в Пхенчхан и будут ли выступать под общим олимпийским флагом.

"Если россияне вообще не поедут на зимние игры в Корею, то продажи остановятся, так как ехать болеть за Францию или Австрию люди не настроены", — предположил он.

"Но я думаю, что если российские спортсмены отправятся на Олимпиаду и будут выступать под нейтральным флагом, то болельщики поедут за ними. Олимпийские игры — само по себе событие интересное, которое проходит раз в четыре года. У нас в стране есть огромное количество поклонников хоккея, биатлона и других зимних видов спорта, которые обязательно поедут поддержать своих кумиров. Пусть российские спортсмены выступают под нейтральным флагом, но для всех они все равно представляют Россию", — резюмировал собеседник агентства.