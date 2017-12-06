Россияне запрашивают, но пока не покупают авиабилеты на Олимпиаду в Корею

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Количество запросов на поиск авиабилетов из городов России в Сеул на февраль 2018 года вырос на 10-15% по сравнению с предыдущими днями текущей недели, сразу после того, как было оглашено решение МОК, при этом покупать билеты люди пока не спешат, сообщил РИА Новости директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России (ОКР). При этом "чистые" российские спортсмены получат возможность выступить на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане под олимпийским флагом. ОКР должен внести 15 миллионов долларов на развитие глобальной антидопинговой системы, указывается также в решении МОК.

"Решение МОК повысило интерес россиян к поездкам на Олимпиаду в Корею. С 22.00 мск вчерашнего дня до 12.00 сегодняшнего на OneTwoTrip зафиксировано свыше полутора тысяч поисков билетов из городов России в Сеул на февраль 2018 года, что на 10-15% превышает количество поисков в аналогичные периоды предыдущих дней этой недели", — сказал собеседник агентства.

По мнению Гинеса, от совершения покупки любителей спорта, вероятно, останавливает сохраняющаяся неопределенность с участием российских спортсменов и высокая стоимость перелета. Билет туда-обратно с вылетом из Москвы 9 февраля и возвращением 25 февраля обойдется минимум в 40 тысяч рублей.

Он также подчеркнул, что заявок на возврат авиабилетов в Южную Корею пока не поступало.

"Тем, кто уже купил билеты и думает, отменять ли поездку, мы рекомендуем изучить правила возврата той авиакомпании, у которой они были приобретены. Такой возврат считается добровольным, поэтому перевозчик может удержать таксы и часть тарифа, либо отказать в возврате, если перелет был оформлен по невозвратному тарифу. В некоторых случаях авиакомпания предложит обменять билет на другое направление с небольшой доплатой, что зачастую выгоднее возврата", — прокомментировал ситуацию Гинес.