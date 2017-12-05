КРАСНОДАР, 5 дек — РИА Новости. Горнолыжные курорты Кубани в зимний сезон примут около миллиона туристов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По данным краевых властей, к приему туристов в зимний сезон готовы свыше двух тысяч средств размещения, которые предоставят около 80 тысяч номеров. В горном кластере будут функционировать 57 канатных дорог и 120 трасс общей протяженностью более 148 километров. Пропускная способность канатных дорог составляет порядка 28 тысяч человек в час.

"В горном кластере уже забронировано 90% номерного фонда. Горнолыжные курорты в зимний сезон ожидают не менее миллиона отдыхающих", – приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

По его словам, на период новогодних праздников в олимпийской столице будет создан оперативный штаб, в который войдут представители исполнительной власти, муниципалитета, силовых структур. Его возглавит первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

"На особый контроль Вениамин Кондратьев поручил взять вопросы транспортной инфраструктуры Сочи. Так, по примеру прошлого года мэрия города совместно с полицией до 15 декабря организует перехватывающие парковки. Информационные табло об ограничении въезда на Красную Поляну на личных автомобилях, а также наличии свободных парковочных мест будут размещены в нижнем кластере", — добавили в ведомстве.

Кроме того, глава региона поручил департаменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона мониторить цены на продукты питания в горном кластере, не допуская их искусственного завышения.

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