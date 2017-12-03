России нужно развивать региональный туризм, считает посол Франции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. России следует сделать упор на развитие регионального туризма, заявила в воскресенье посол Франции в РФ Сильви Берманн, выступая в екатеринбургском "Ельцин Центре".

Посол сообщила, что в ходе визита в Екатеринбург уже побывала у обелиска на границе Европы и Азии, посетила монастырь на Ганиной Яме. Кроме того, ей провели экскурсию по "Ельцин Центру".

"Туризм очень важен. И не только с точки зрения укрепления торговли. Он позволяет сторонам лучше узнать друг друга. Туристы из Франции часто приезжают в Санкт-Петербург. Но, я считаю, они должны посещать и другие российские регионы. Вообще, России нужно укреплять туристическую рекламу своих регионов. Думаю, это поможет в борьбе с предрассудками. Мое предложение состоит в том, чтобы Урал прилагал больше усилий для увеличения турпотока", — сказала Берманн.

Визит Сильви Берманн в столицу Среднего Урала начался 2 декабря и продлится до 5 декабря. Завтра и послезавтра ей предстоит посетить Уральский федеральный университет и Музей военной техники УГМК в Верхней Пышме.