Президент Египта объявил о запуске системы электронных виз

КАИР, 3 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в первый день работы в Каире международной выставки информационных технологий Cairo ICT-2017 заявил о запуске системы выдачи электронных виз.

"Мы сегодня запускаем проект электронных виз как первый этап масштабной национальной стратегии… для облегчения поездок в Египет, развития туризма и привлечения большего числа иностранных туристов", — сказал глава Египта.

Египет планировал ввести систему электронных виз еще с 1 июня 2017 года, однако отложил этот шаг на неопределенное время по техническим причинам.

Предполагается, что благодаря системе электронных виз, любой турист в любой точке мира будет иметь возможность подать заявление на получение электронной визы для въезда в страну. Электронные визы, как сообщали СМИ, можно будет получить и оплатить заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс въезда и прохождение паспортного контроля в аэропортах.

Эксперты рассчитывают, что система электронных виз значительно увеличит поток туристов, прежде всего из стран, граждане которых должны заранее позаботиться о визе в Египет, к примеру из Китая, на который египетский турсектор возлагает большие надежды.