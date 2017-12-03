КРАСНОДАР, 3 дек — РИА Новости. Власти Кубани согласовывают вопрос включения 32 пляжей региона в федеральную программу, при положительном решении площадь пляжных территорий увеличится на 400 тысяч квадратных метров, что позволит принять дополнительно ещё 138 тысяч туристов, сообщил РИА Новости замгубернатора Краснодарского края Василий Швец, курирующий вопросы развития инвестиционной политики и курортов региона.

"Министерство курортов региона сейчас ведет работу по включению еще 32 пляжей общей протяженностью более 24 километров в новую федеральную программу развития внутреннего и въездного туризма. При положительном решении вопроса общая площадь краевых пляжей увеличится на 400 тысяч квадратных метров, а это еще плюс 138 тысяч туристов", — отметил вице-губернатор.

Он добавил, что власти региона прорабатывают и другую возможность, которая позволит увеличить вместимость пляжей. "Это правильная организация территории. Вместе с администрацией Ейского района мы уже провели такой эксперимент на косе Долгой. Результат — пляж стал больше на 320 тысяч квадратных метров и теперь там одновременно вполне комфортно могут отдыхать больше 6 тысяч человек", — пояснил Швец. По его словам, этот же подход руководство региона будет применять и в других районах края.

Собеседник агентства отметил, что, несмотря на переполненность пляжей на Кубани летом, краевые власти не намерены ограничивать их посещение. Исходя из этого, в регионе видят два выхода из сложившейся ситуации: расширять уже имеющиеся пляжи, а также обустраивать и открывать новые.

Согласно прогнозам краевых властей, турпоток по итогам текущего года составит 16 миллионов человек. Летом 2017 года регион принял почти 10 миллионов отдыхающих. В 2016 году, когда для россиян были закрыты Турция и Египет, курорты Краснодарского края также посетили около 16 миллионов туристов.

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