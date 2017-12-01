Российские туристы определились, где будут отдыхать в новогодние каникулы

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Самыми популярными направлениями у российских туристов в новогодние каникулы станут Таиланд, ОАЭ и Турция, многие отправятся на отечественные курорты, среди которых лидирует Сочи, свидетельствуют данные туроператоров и систем онлайн-бронирования.

Аналитические данные туроператоров, систем онлайн-бронирования и продаж, предоставленные РИА Новости, позволили составить несколько рейтингов направлений, где российские туристы планируют отдыхать в ближайшие новогодние каникулы. Эти рейтинги можно разделить на два сегмента: в первом будут сравниваться отечественные и зарубежные направления, а во втором сравнение пойдет по типу отдыха — пляжный и горнолыжный.

Согласно данным momondo.ru, спрос на авиаперелеты среди россиян остался на прошлогоднем уровне. Но при этом интерес к поездкам за границу вырос на 7%, в то время как внутренние рейсы потеряли 15% поклонников. В отношении запросов преимущество опять же на стороне зарубежья: 74% туристов планируют заграничную поездку и 26% – ищут варианты внутри страны.

Представитель momondo в России Ирина Рябовол заверила РИА Новости, что стоимость билетов на период новогодних праздников в среднем снизилась на 4%, причем внутренние рейсы при этом просели в стоимости на 8% по сравнению с прошлым сезоном.

"Перелеты в большинство наиболее популярных среди россиян городов тоже подешевели. Рекордсменами по снижению цены в период новогодних праздников стали Москва, Мюнхен и Милан – во все три города перелет теперь стоит на 8% меньше. Дороже авиабилеты стали только в Стамбул и Дубай, на 7% и 10% соответственно. Примечательно, что несмотря на это, направления продемонстрировали значительный рост интереса в этом году", — сказала она.

Зарубежные направления

Ассоциация туроператоров России (АТОР) приводит информацию о том, что в целом спрос на зарубежные туры с датами заезда на предстоящие новогодние праздники вырос на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Востребованы как дальнемагистральные пляжные направления, так и европейские страны, где можно провести время в экскурсионных турах или на горнолыжных склонах.

Специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip выяснили, что продажи авиабилетов за рубеж на период новогодних каникул в 2017 году выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Средняя стоимость одного проданного билета round trip (туда и обратно) по зарубежным направлениям на новогодние праздники составила почти 27,9 тысячи рублей, что на 8% меньше прошлого года.

"Самым популярным направлением у самостоятельных путешественников, как и прежде, осталась Прага. В топ-10 произошли изменения: улучшили позиции Лондон и Мюнхен, в десятке лидеров появился город Тбилиси, которого не было в прошлогоднем рейтинге. При этом, треть путешественников планирует отправиться в поездку в месте с детьми", — сообщил РИА Новости директор по развитию сервиса Аркадий Гиннес.

Среди зарубежных направлений поисковая система Skyscanner в качестве абсолютного лидера так же выделяет Прагу, которая занимала первое место в ее версии и в 2016 году. На вторую строчку — с двукратным ростом спроса — вышел Стамбул. Третьим стал Бангкок, уступивший турецкой столице одну позицию.

"Из европейских городов наиболее популярными на новогодние каникулы стали Прага, Милан, Мюнхен, Рим и Барселона. В каждом из них будет с размахом отмечаться Рождество по католическому календарю: в течение всего месяца можно посмотреть на рождественские украшения и погулять по рождественским рынкам", — рассказал РИА Новости менеджер по развитию Skyscanner в России Дмитрий Хаванский.

По данным BSI GROUP, самыми популярными европейскими направлениями для экскурсионного отдыха в новогодние даты 2017/2018 у клиентов туроператора стали Италия, Франция, Великобритания, Венгрия, Чехия и Нидерланды.

"Общее количество забронированных экскурсионных туров в Европу к концу последнего осеннего месяца превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 31%. При этом на горнолыжные европейские курорты, по данным компании, в эти новогодние праздники отправятся на 42% больше туристов, чем в прошлом году", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Аналитики метапоисковой системы Aviasales уверены, что самыми популярными направлениями за пределами России на Новый год стали Таиланд (3,5% в общем числе продаж), Германия (2,2%), Чехия (2,1%), Италия (1,9%) и Армения (1,5%).

"Незначительно выросли бронирования из России в Чехию (+10%), Таиланд (+25%) и Испанию (+27%). Остальные страны выросли в среднем на 50%. Но самый высокий спрос в Новый год у Турции (+237% бронирований) и Эмиратов (+167%). Эксперты связывают такой всплеск с устоявшейся ситуацией в Турции и введением бесплатных виз по прилету в ОАЭ", — прокомментировал РИА Новости представитель компании.

Клиенты сервиса путешествий Туту.ру среди зарубежных стран выбрали для путешествия в Новый год Молдавию, Грузию и Германию. Суммарно на эти страны приходится четверть всех проданных за границу на праздники билетов.

Из европейских стран в топ-10 лидеров также входят Чехия (4 место), Италия (7 место), Испания (8 место) и Австрия (9 место). Турция, которая традиционно пользуется спросом, как у самостоятельных туристов, так и у "пакетников", занимает 13-ю строчку рейтинга. На нее приходится 2,5% всех проданных на Туту.ру билетов за границу.

Так же согласно данным momondo.ru, европейские страны сохранили свои места в топе с прошлого года. Помимо Италии, в него также вошли Испания (+5%) на третьем месте, Германия (+1%) – на четвертом, Чехия (-7%) – на пятом и Франция (48%) – на восьмом. В рейтинге городов силы распределились несколько иначе. Одно направление в Европе, Барселона (-21%), покинуло рейтинг. Прага сохранила за собой второе место (-7%), Рим (+12%) поднялся на четвертую строчку. А Мюнхен (-8%) и Милан (-1%) потеряли по одной позиции и заняли седьмое и десятое места соответственно.

Внутренние направления

По данным Aviasales, в общем числе новогодних продаж Россия занимает 63%, при этом за год бронирования по внутренним направлениям выросли на 49%. Главным направлением остается Москва (22%), за ней Петербург (10,5%), на третьем месте — Краснодар (5%). Сочи занял 4 строчку (4,3%), а вот Крым — шестую (3,2%).

"Любопытно, что все города из топ-10 показали рост за год от 30 до 50%, только у Крыма популярность угасает — рост составил всего лишь 16%. И это при том, что стоимость перелета снизилась на 6% до 12,8 тысячи рублей, а у главного конкурента — Сочи — наоборот, поднялась на 17% до 19,2 тысячи рублей, и бронирования в Сочи выросли на 42%", — уточнили в пресс-службе компании.

В сервисе OneTwoTrip посчитали, что продажи авиабилетов на внутренние направления снизились на 7%. Разнонаправленная динамика повлекла за собой снижение доли внутренних направлений в структуре продаж. Если в новогодние праздники 2016/2017 она составляла 75%, то в праздники 2017/2018 уже 67%.

"Лидеры среди российских направлений остались прежними — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь. Однако обращает на себя внимание тот факт, что динамика каждого из них оказалась отрицательной", — прокомментировал ситуацию директор по развитию компании Аркадий Гиннес.

Система поиска momondo.ru показала, что, как и в прошлом году, Россия занимает лидирующую позицию в списке самых востребованных направлений для отдыха в новогодний период. Звание самого востребованного города в нашей стране – как среди россиян, так и среди интуристов – осталось за столицей. Следующие по популярности места для зимних каникул в России – Сочи и Санкт-Петербург.

Информацию коллег подтверждают данные компании Skyscanner. По их подсчетам, первая тройка самых популярных направлений на грядущие новогодние праздники по сравнению с прошлым годом не изменилась: российские путешественники по-прежнему чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Кроме того, в топ-10 внутренних направлений также вошли Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Калининград, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Представитель Туту.ру Мария Чупина отметила, что если говорить о предпочтениях жителей регионов России, то первые строчки рейтинга везде занимают вылеты в Москву.

Горнолыжные и пляжные направления

Чупина сообщила, что лидером горнолыжных направлений наступающего сезона для россиян остается их собственная страна.

"Красная поляна всегда была самым популярным горнолыжным курортом России, но после Олимпиады она бьет все рекорды. Также в России люди катаются на Домбае, Приэльбрусье и в Белокурихе. Из европейских стран наш лидер — Андорра. Склоны подходят для всех уровней катания. Также отдых можно совместить с экскурсионной программой по Барселоне", — рассказала представитель Туту.ру.

Дмитрий Хаванский из Skyscanner считает, что оценить спрос на горнолыжные курорты, основываясь на статистике продаж авиабилетов, непросто, так как ближайшие к склонам города могут выступать и самостоятельными направлениями, а многие путешественники привыкли совмещать эти типы отдыха.

"Так, Сочи предлагает катание в Красной поляне, Мюнхен — один из ключевых авиаузлов для поездки в немецкие Альпы, Милан — в итальянские, Тбилиси находится в непосредственной близости от Гудаури, а Ереван — от Цахкадзора", — пояснил он.

Эти же эксперты оценили и рейтинги предпочтений россиян, выбирающих зимой отдыхать на берегу моря в теплых странах.

По данным Skyscanner, среди условно пляжных направлений лидирует Бангкок (как наиболее близкий к Паттайе). В топ-5 также попали Дубай, Пхукет, Тель-Авив и Бали.

Среди пляжных направлений в поисковой системе momondo.ru россияне все чаще выбирают Ближний Восток вместо Дальней Азии. Так, Таиланд потерял 23% поклонников из нашей страны, а ОАЭ прибавили 35%. Дубай (+36%) – новичок в топе городов, а вот Бангкок (-34%) и Пхукет (+0%), занимавшие седьмое и десятое места в 2016 году, выбыли из топ-рейтинга. Кроме того, к списку самых востребованных городов уверенно подкрадываются Тенерифе и Тель-Авив, прибавившие 55% и 15% спроса соответственно.

Аналитики Туту.ру уверены, что за пляжным отдыхом россияне на этот Новый год поедут в такие страны, как Вьетнам, Куба, Таиланд, ОАЭ, Индонезию, Доминикану, Индию, Израиль и Иорданию, которая последнее время сильно набирает обороты.