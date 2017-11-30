В Госдуме допустили перенос введения курортного сбора в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Эксперимент по взиманию курортного сбора в Крыму может быть перенесен на 2019 год, сообщил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.

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Депутаты госсовета Крыма приняли на сессии в среду местный закон "О введении курортного сбора", согласно которому эксперимент начнется с 1 мая 2018 года, а сумма сбора с мая по сентябрь составит 10 рублей за сутки, в остальное время — 0 рублей.

Бахарев подчеркнул, что ранее в межведомственную рабочею группы по подготовке регионального закона поступили предложения от Ассоциации отельеров Крыма и Ассоциации туроператоров Крыма о переносе срока начала эксперимента на 2019 год. "Это предложение заслуживает очень серьезного экспертного обсуждения и проработки. На данный момент оно не вошло в закон, но мы уже договорились с министром курортов и туризма, что к этой теме еще вернемся. Я, может, несколько забегая вперед и опережая события, могу сказать, что, возможно, срок начала эксперимента о взимании курортного сбора в Крыму будет перенесен на 2019 год", — сказал журналистам Бахарев.

По его словам, для этого имеется ряд причин. "В следующем году наш туристический сезон еще в определенной степени будет переходным, потому что переходное состояние нашей экономики. Мы еще в следующем году не сможем ощутить позитивный эффект от реализации таких инфраструктурных проектов, которые нацелены на повышение транспортной доступности Крыма. Я говорю о строительстве транспортного перехода через Керченский пролив, федеральной трассы "Таврида" и реконструкции симферопольского аэропорта", — сказал Бахарев.

Он напомнил, что ввод в эксплуатацию выше названных транспортных объектов запланирована на конец 2018 года, когда активная фаза туристического сезон сойдет на нет. "В 2019 году транспортная доступность Крыма повысится, и это первый аргумент из числа тех, которые приводят в пользу того, чтобы перенести начало взимания курортного сбора", — подчеркнул Бахарев.

Депутат также отметил, что Крыму было бы целесообразней посмотреть, как эксперимент идет в других регионах, чтобы затем не повторить допущенных ошибок. Кроме того, республике еще предстоит пройти путь по выведению из тени малых объектов размещения.

"Самое главное, чем наш туристической рынок отличает от того же Краснодарского, Ставропольского краев – большой процент этого рынка находится в тени. В других субъектах вопрос не только в более развитой курортной инфраструктуре, вопрос в том, что там объекты размещения, которые по закону являются операторами по взиманию курортного сбора, выведены из тени и прошли категоризацию, сертификацию и они работают, что называется, в белую", — подчеркнул Бахарев.

При этом депутат добавил, что в Крыму большой процент туристов останавливается в частном секторе, что приведет к тому, что значительная часть отдыхающих не будет уплачивать курортный сбор.

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