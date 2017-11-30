В Ставрополье приняли закон о курортном сборе в четырех городах

ПЯТИГОРСК, 30 ноя — РИА Новости. Дума Ставропольского края в четверг приняла законопроект о курортном сборе, устанавливающий размер платы за пользование курортной инфраструктурой в размере 50 рублей.

Депутаты на голосовании поддержали введение курортного сбора. "К законопроекту получены все необходимые заключения", — сказал на заседании председатель комитета по экономическому развитию собственности, инвестициям курортам и туризму Валерий Назаренко.

Ранее сообщалось, что власти Ставрополья планируют получить в 2018 году от введения курортного сбора в крае более 180 миллионов рублей, а за 5 лет эта сумма может составить около 1,3 миллиарда рублей. Курортный сбор устанавливается в размере 50 рублей, следует из текста законопроекта.

Эксперимент по введению курортного сбора в Ставропольском крае начнется с 1 мая 2018 года в городах-курортах Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск. В перспективе состав территорий края, участвующих в эксперименте, предполагается расширить, сообщали власти. На 2018 год средства уже запланированы в городских бюджетах.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.