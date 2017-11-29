Турист наблюдает за извержением вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии

Турист наблюдает за извержением вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. МИД России рекомендует российским гражданам, отдыхающим на индонезийском острове Бали, учитывать ситуацию с извержением вулкана Агунг, посольство РФ в стране открыло горячую линию для информирования соотечественников, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"По информации посольства России в Джакарте, международный аэропорт на острове Бали, который был закрыт с 27 по 29 ноября, возобновил свою работу. Российская дипмиссия в постоянном режиме отслеживает данную ситуацию. Организована круглосуточная телефонная линия для приема обращений российских граждан. Регулярно обновляется соответствующая информация на онлайн-ресурсах посольства. С целью оказания содействия соотечественникам 29 ноября на остров Бали командированы дипсотрудники", — говорится в сообщении МИД РФ.

"МИД России рекомендует российским гражданам учитывать вышеизложенные обстоятельства при планировании поездок и пребывании в указанном районе Индонезии", — отмечает внешнеполитическое ведомство РФ.