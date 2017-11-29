Ростуризм дал рекомендации россиянам, планировавшим поездку на Бали

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ростуризм опубликовал рекомендацию для планировавших поездку на индонезийский курортный остров Бали россиян, в которой отмечает, что турист имеет право на возвращение потраченных на путевку денег при возникновении чрезвычайной ситуации.
Ранее в СМИ сообщалось, что туристическая индустрия Индонезии терпит убытки после извержения вулкана Агунг. Зафиксировано огромное количество аннулирований уже приобретенных туров и бронирований. Кроме того, отменяют многие авиарейсы. В частности, представитель аэропорта "Нгурах-Рай" Ари Ахсан (Ari Ahsan) сообщил, что во вторник были отменены 443 рейса, что затронуло 59 тысяч пассажиров.
Ведомство отмечает, что обеспечение безопасности туриста – обязанность туроператора и турагента, услуги, входящие в турпродукт, и процесс их оказания должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителя, а введение чрезвычайного положения в месте предполагаемого отдыха свидетельствует о невозможности совершения туристом запланированной поездки по не зависящим от него обстоятельствам.
"Если туроператор или турагент при заявлении туристом требования о расторжении договора сообщает об удержании части денежных средств, о возврате неполной стоимости по договору в связи с необходимостью оплатить расходы исполнителя (выплатить штраф, неустойку, компенсацию), туристу следует руководствоваться, в том числе, положениями статьи 14 закона № 132-ФЗ, устанавливающей правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания", — сообщает ведомство на своем сайте.
Эта статья закрепляет право туриста требовать в суде расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения, если в стране временного пребывания туристов складывается опасная для безопасности его здоровья ситуация.
Статья также устанавливает право клиента туроператора получить всю сумму денег, потраченную на туристский продукт да начала путешествия или ее пропорциональную часть после начала путешествия.
Второе за неделю извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали 26 ноября.
За неделю до этого, 21 ноября, дым от вулкана Агунг поднимался на высоту 700 метров от кратера. Тогда агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четырех тысяч метров, и на острове был введен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.
Из-за облака пепла власти на 18 часов закрыли не только международный аэропорт на Бали, но и аэропорт острова Ломбок. В общей сложности в аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.
Власти Индонезии рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана Агунг.
Между тем, никакой паники на острове среди местных жителей или туристов пока нет.
По данным консульства, на Бали сейчас находятся порядка 5-6 тысяч россиян, в основном, туристы, вопрос об их эвакуации из-за извержения вулкана Анунг пока не стоит.
Российские туроператоры пока не получали от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров из-за извержения вулкана.
Туркомпании готовы продлить и оплатить проживание своих клиентов в отелях на индонезийских островах Бали и Ломбок до тех пор, пока не будут разрешены вылеты из местных аэропортов, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Жители Бали молятся у горы Агунг в надежде предотвратить извержение вулкана.
Самое крупное извержение вулкана Агунг произошло в 1963 году, в результате него погибли более тысячи человек.
Индонезия в 2017 году занимает третье место в рейтинге стран Юго-Восточной Азии, пользующихся популярностью у самостоятельных путешественников, после Таиланда и Малайзии.