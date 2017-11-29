Ростуризм дал рекомендации россиянам, планировавшим поездку на Бали

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ростуризм опубликовал рекомендацию для планировавших поездку на индонезийский курортный остров Бали россиян, в которой отмечает, что турист имеет право на возвращение потраченных на путевку денег при возникновении чрезвычайной ситуации.

Ранее в СМИ сообщалось, что туристическая индустрия Индонезии терпит убытки после извержения вулкана Агунг. Зафиксировано огромное количество аннулирований уже приобретенных туров и бронирований. Кроме того, отменяют многие авиарейсы. В частности, представитель аэропорта "Нгурах-Рай" Ари Ахсан (Ari Ahsan) сообщил, что во вторник были отменены 443 рейса, что затронуло 59 тысяч пассажиров.

Ведомство отмечает, что обеспечение безопасности туриста – обязанность туроператора и турагента, услуги, входящие в турпродукт, и процесс их оказания должны быть безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителя, а введение чрезвычайного положения в месте предполагаемого отдыха свидетельствует о невозможности совершения туристом запланированной поездки по не зависящим от него обстоятельствам.

"Если туроператор или турагент при заявлении туристом требования о расторжении договора сообщает об удержании части денежных средств, о возврате неполной стоимости по договору в связи с необходимостью оплатить расходы исполнителя (выплатить штраф, неустойку, компенсацию), туристу следует руководствоваться, в том числе, положениями статьи 14 закона № 132-ФЗ, устанавливающей правовые основы обеспечения безопасности туристов в странах временного пребывания", — сообщает ведомство на своем сайте.

Эта статья закрепляет право туриста требовать в суде расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения, если в стране временного пребывания туристов складывается опасная для безопасности его здоровья ситуация.

Статья также устанавливает право клиента туроператора получить всю сумму денег, потраченную на туристский продукт да начала путешествия или ее пропорциональную часть после начала путешествия.