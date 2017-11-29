Названы самые популярные направления новогоднего туризма в России

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ростуризм назвал Краснодарский край и Крым самыми популярными среди россиян направлениями внутреннего туризма на новогодние каникулы, сообщается в материалах агентства на основании совместного исследования с агрегаторами туристических предложений и сервисами бронирования.

"Из внутрироссийских направлений, по данным группы компаний "Слетать.ру", в этом году лидируют Краснодарский край (47,34% запросов на туры по России) и Крым (32,65%). В числе популярных для отдыха на Новый год регионов — Москва и Московская область (5,56%), Республика Карелия (3,23%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,97%). В топ-10 также входят Карачаево-Черкессия, Калининградская и Вологодская области, Ставропольский край и Республика Татарстан", — говорится в сообщении.

По данным Biletix, ранние продажи авиабилетов по России, совершенные в июне-октябре на период новогодних праздников, выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные направления для авиапутешествий — Сочи (3% от всех продаж), Минеральные воды (2%), Симферополь (1,4%), Екатеринбург (1,2%), Красноярск (1%), Санкт-Петербург (1%), Ростов-на-Дону (0,9%), Уфа (0,9%), Краснодар (0,8%) и Омск (0,7%).

Отмечается, что средняя стоимость авиабилетов снизилась по сравнению с прошлым годом в большей степени по внутренним направлениям (на 8%, до 6,902 тысячи рублей с 7,46 тысячи рублей), чем по международным (на 3%, до 18,784 тысячи рублей с 19,21 тысячи рублей).

Из мировых направлений основная масса россиян выбрала Таиланд. На это направление приходится 16,7% поисковых запросов пользователей всех сервисов "Слетать.ру". На втором месте — ОАЭ (13,33% запросов). Замыкает тройку лидеров Турция — 7,52% запросов. Популярны также Вьетнам, Индия и Чехия. Отечественные курорты находятся на седьмом месте.

"Обилие достопримечательностей и памятников природы, приятная погода, туристская инфраструктура,… вкусная кавказская и крымская еда — все это является фактором притяжения туристов в межсезонье", — говорит глава Ростуризма Олег Сафонов.