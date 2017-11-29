Проект экотурдеревни в Ульяновской области вызвал интерес на форуме по ГЧП

УЛЬЯНОВСК, 29 ноя — РИА Новости. Проект "Туристическая деревня "Артеково" Ульяновской области вызвал особый интерес у участников Всероссийского форума по развитию ГЧП в сфере детского отдыха и оздоровления, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Форум проходит с 27 по 29 ноября в Москве. Его организатором выступает Минобрнауки РФ при содействии Агентства социальных технологий и коммуникаций. Участниками мероприятия стали сотрудники федеральных и региональных органов власти, работающие в сферах образования, молодежной политики, туризма, организаторы детского отдыха и оздоровления из 53 субъектов страны. Ульяновскую область представляют региональный культурно-образовательный центр "Смарт", дом детского творчества Димитровграда, центр детского творчества №6 Ульяновска и детские оздоровительные лагеря "Ульяновский Артек" и "Берёзка".

"Особый интерес участников форума вызвал проект "Туристическая деревня "Артеково" — первый региональный стартап в области семейного экотуризма. Взятый в долгосрочную аренду из федеральной казны детский лагерь становится передовой площадкой для семейного отдыха, в том числе развивая сектор экотуризма, отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья", — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директора ООО "Мираж", управляющего детскими оздоровительными лагерями "Ульяновский Артек" и "Берёзка" Антона Рокитенца для счастливого детства необходимо сохранять и развивать систему отдыха, повышать качество услуг в этой сфере, используя эффективный механизм — государственно-частное партнерство.

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