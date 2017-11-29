Туроператоры намерены вновь принять участие в "черной пятнице" через год

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры, которые только начинают пробовать свои силы в сегменте распродаж, оценили свой дебют участия в "черной пятнице" положительно и намерены вернуться к этому эксперименту через год.

В последний четверг ноября жители США (более 320 миллионов человек) отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос название "черная пятница", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.

Заместитель генерального директора компании ANEX Tour Яна Муромова заверила РИА Новости, что данный опыт оказался достаточно успешным, и выразила намерение "поддерживать интерес партнеров такими действиями в будущем".

"В этом году мы впервые поддержали общемировой тренд и открыли продажи по очень выгодным условиям. Данное решение было принято в рамках поддержки системы лояльности для наших партнеров, мы предложили им привлекательные условия абсолютно по всем направлениям без ограничений сезонности, дат бронирования или типов туров. Действительно, количество забронированных заявок в этот день увеличилось, что вполне ожидаемо", — отметила представитель туроператора.

Менеджер по коммуникациям Club Med Валентина Васильева рассказала РИА Новости, что в рамках акции были предложены как экзотические направления (Маврикий, Мальдивы, Доминикана), так и горнолыжные курорты (Франция, Италия, Швейцария).

"Спрос в эти дни определенно повысился, причем не только на новогодние даты, но и на другие периоды тоже. В этом году мы впервые участвовали в "черной пятнице" и сразу отметили заметный подъем продаж. Думаю, что и в дальнейшем мы будем давать свои предложения в рамках этой акции", — пояснила она.

Ведущий менеджер по связям с общественностью TUI Россия Татьяна Коршунова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что предложения компании в рамках "черной пятницы" были рассчитаны как на сектор В2В, так и на прямых клиентов, но показали всплеск интереса по обоим каналам.

"Здесь нужно учитывать вообще синергию акции "черная пятница", так как это мероприятие, которого ждут во всем мире. Хотя в туризме нет таких скидок, которые предлагают производители и продавцы обычных товаров, тем не менее, акция вызвала положительный резонанс и в нашей отрасли. В следующем году мы обязательно подготовим свои новые предложения для участия в "черной пятнице", — резюмировала собеседница агентства.