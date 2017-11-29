Курортный сбор в Крыму начнут собирать с мая 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Депутаты крымского парламента приняли местный закон "О введении курортного сбора", согласно которому эксперимент начнется с 1 мая 2018 года, а сумма сбора с мая по сентябрь составит 10 рублей за сутки, в остальное время – 0 рублей.

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"Курортный сбор взимается на территории эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения составляет: с 1 мая до 30 сентября – 10 рублей, с 1 января до 30 апреля и с 1 октября до 31 декабря – 0 рублей", — говорится в законе, принятом на сессии крымского парламенте в среду.

Территория эксперимента включает в себя семь регионов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.

Курортный сбор не взимается в день заезда и не включается в стоимость проживания. При досрочном выбытии туристу излишне уплаченная сумма возвращается.

В Крыму от уплаты курортного сбора освобождается категория лиц, указанных в федеральном законе. Кроме этого, на местном уровне добавлены еще две категории граждан: лица, имеющие место жительства (регистрацию) на территории республики Крым и лица, направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования. Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.

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