Курортный сбор в Крыму начнут собирать с мая 2018 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости. Депутаты крымского парламента приняли местный закон "О введении курортного сбора", согласно которому эксперимент начнется с 1 мая 2018 года, а сумма сбора с мая по сентябрь составит 10 рублей за сутки, в остальное время – 0 рублей.
3.4%Да, это положительно скажется на туристическом секторе
65.2%Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги
31.4%Едва ли это что-то изменит
Территория эксперимента включает в себя семь регионов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район.
Курортный сбор не взимается в день заезда и не включается в стоимость проживания. При досрочном выбытии туристу излишне уплаченная сумма возвращается.
В Крыму от уплаты курортного сбора освобождается категория лиц, указанных в федеральном законе. Кроме этого, на местном уровне добавлены еще две категории граждан: лица, имеющие место жительства (регистрацию) на территории республики Крым и лица, направляемые на лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования. Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.
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