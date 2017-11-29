В Крыму заявили о росте турпотока с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым с каждым годом приезжает все больше туристов с Украины, несмотря на запугивание со стороны киевских властей, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Угрозы за посещения Крыма на Украине поступают на протяжении уже нескольких лет, но, несмотря на это, количество отдыхающих только растет. Понятно, что это нервирует и злит украинскую власть, но украинцы ехали и будут ехать в Крым, где их всегда встречают гостеприимно", — сказал Черняк РИА Новости.
По его словам, в этом году на крымских курортах уже побывали более 800 тысяч туристов с Украины, что превысило показатели прошлого года.
"Украинцы не боятся ехать в Крым. Мы также ждем туристов на новогодние праздники. Это главный показатель для нас", — подчеркнул Черняк.