В Крыму заявили о росте турпотока с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крым с каждым годом приезжает все больше туристов с Украины, несмотря на запугивание со стороны киевских властей, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Угрозы за посещения Крыма на Украине поступают на протяжении уже нескольких лет, но, несмотря на это, количество отдыхающих только растет. Понятно, что это нервирует и злит украинскую власть, но украинцы ехали и будут ехать в Крым, где их всегда встречают гостеприимно", — сказал Черняк РИА Новости.

По его словам, в этом году на крымских курортах уже побывали более 800 тысяч туристов с Украины, что превысило показатели прошлого года.

"Украинцы не боятся ехать в Крым. Мы также ждем туристов на новогодние праздники. Это главный показатель для нас", — подчеркнул Черняк.

Летом российские пограничники сообщали, что украинцы стоят в километровых очередях, часами ожидая на украинских погранпунктах возможности проехать на отдых в Крым. По словам главы госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заура Смирнова, украинские власти отдали приказ создавать искусственные препятствия на границе с Крымом, чтобы помешать поездкам украинских туристов на крымские курорты. Позже он заявил, что попытки украинских властей создать дополнительные трудности для туристов, направляющихся на отдых в Крым, провалились.