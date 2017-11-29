Эксперты выступили за перенос введения курортного сбора в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские эксперты и общественники предлагают перенести введение курортного сбора на полуострове на 2019 год. По их мнению, инфраструктура полуострова пока не готова к эксперименту, лучше дождаться, пока будет открыт мост через Керченский пролив. Эксперты также отмечают человеческий фактор: туристы и представители индустрии пока не понимают, как будет выглядеть процедура взимания сбора.
Отложить до 2019 года
Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что в адрес крымских властей уже отправлены официальные бумаги с предложением отложить старт эксперимента до установления понятной транспортной логистики, в том числе решения проблемы с дороговизной авиаперелетов.
"Мы считаем, что пока не заработает мост (через Керченский пролив – ред.), пока не наладится наша инфраструктура курортная, которая не будет зависеть от погодных условий на паромной переправе, отпугивать курортников, даже если это какие-то копейки, не надо. Мы предложили синхронно — общественная палата и несколько общественных организаций — отложить этот вопрос до 2019 года. То есть отложить на год, а там будет видно", — сказал Иоффе РИА Новости.
"Пока введение курортного сбора будет влиять только в отрицательную сторону. Денег особых не принесет, а слух пойдет, что в Крыму за отдых берут деньги. По закону мы свою позицию высказываем, а власть может придерживаться нашего мнения, согласиться с нами или не согласиться", — подчеркнул Иоффе.
Инфраструктура не готова
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк считает, что поспешное введение эксперимента на практике может привести к ряду трудностей и неудобству для самих отдыхающих.
"Мы можем столкнуться — в связи с неподготовленностью отелей, особенно крупных объектов размещения, где заезды происходят сотнями в день — с возникновением искусственных очередей. Не проблема заплатить десять рублей. Проблема в том, что работники отелей должны принять эти деньги, оформить, внести в реестр, сделать необходимые ксерокопии и приложить все документы. Из-за небольшой суммы может образоваться дополнительная задержка у стоек регистрации. Это больше вызовет негативную реакцию, чем сам курортный сбор", — сказал Черняк РИА Новости.
"Подходящий механизм будет подготовлен к 2019 году. Туристы не должны страдать из-за бюрократических процедур. Очереди не должны испортить сам процесс курортного сбора", — подчеркнул Черняк.
Кроме того, по его словам, Крыму еще предстоит пройти весь путь по классификации объектов размещения и выведения их из теневого сектора экономики.
"Соседний с нами Краснодарский край в этом плане больше готов к эксперименту. Они прошли обязательную классификацию, больше объектов размещения выведено из тени, поэтому им проще будет реализовать на практике механизм по курортному сбору", — подчеркнул глава комитета.
Человеческий фактор
В свою очередь координатор федерального проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя" Елена Юрченко отметила, что курортный сбор, несмотря на все сложности в администрировании, крайне полезен и необходим.
В то же время, по ее мнению, чтобы избежать "остроты" из-за введения курортного сбора лучше взять отсрочку и ориентироваться на 2019 год.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.