Эксперты выступили за перенос введения курортного сбора в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские эксперты и общественники предлагают перенести введение курортного сбора на полуострове на 2019 год. По их мнению, инфраструктура полуострова пока не готова к эксперименту, лучше дождаться, пока будет открыт мост через Керченский пролив. Эксперты также отмечают человеческий фактор: туристы и представители индустрии пока не понимают, как будет выглядеть процедура взимания сбора.

Отложить до 2019 года

Законопроект "О введении курортного сбора" может быть принят в среду на сессии крымского парламента. Согласно законопроекту, курортный сбор будет действовать с 1 мая по 30 сентября, ставка составит 10 рублей за сутки проживания. В эксперименте согласились участвовать семь курортных регионов. В законопроекте указаны две возможные даты начала взимания сбора: 1 мая 2018 года и 1 мая 2019 года.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что в адрес крымских властей уже отправлены официальные бумаги с предложением отложить старт эксперимента до установления понятной транспортной логистики, в том числе решения проблемы с дороговизной авиаперелетов.

"Мы считаем, что пока не заработает мост (через Керченский пролив – ред.), пока не наладится наша инфраструктура курортная, которая не будет зависеть от погодных условий на паромной переправе, отпугивать курортников, даже если это какие-то копейки, не надо. Мы предложили синхронно — общественная палата и несколько общественных организаций — отложить этот вопрос до 2019 года. То есть отложить на год, а там будет видно", — сказал Иоффе РИА Новости.

По его словам, данная позиция была сформирована после общественной экспертизы крымского законопроекта по курортному сбору, которая проводилась по просьбе главы республики.

"Пока введение курортного сбора будет влиять только в отрицательную сторону. Денег особых не принесет, а слух пойдет, что в Крыму за отдых берут деньги. По закону мы свою позицию высказываем, а власть может придерживаться нашего мнения, согласиться с нами или не согласиться", — подчеркнул Иоффе.

Инфраструктура не готова

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк считает, что поспешное введение эксперимента на практике может привести к ряду трудностей и неудобству для самих отдыхающих.

"Мы можем столкнуться — в связи с неподготовленностью отелей, особенно крупных объектов размещения, где заезды происходят сотнями в день — с возникновением искусственных очередей. Не проблема заплатить десять рублей. Проблема в том, что работники отелей должны принять эти деньги, оформить, внести в реестр, сделать необходимые ксерокопии и приложить все документы. Из-за небольшой суммы может образоваться дополнительная задержка у стоек регистрации. Это больше вызовет негативную реакцию, чем сам курортный сбор", — сказал Черняк РИА Новости.

В связи с этим, по его словам, министерству курортов и туризма республики предстоит разработать программу для автоматического учета данного сбора, которая будет бесплатно предоставляться для туристического кластера.

"Подходящий механизм будет подготовлен к 2019 году. Туристы не должны страдать из-за бюрократических процедур. Очереди не должны испортить сам процесс курортного сбора", — подчеркнул Черняк.

Кроме того, по его словам, Крыму еще предстоит пройти весь путь по классификации объектов размещения и выведения их из теневого сектора экономики.

"Соседний с нами Краснодарский край в этом плане больше готов к эксперименту. Они прошли обязательную классификацию, больше объектов размещения выведено из тени, поэтому им проще будет реализовать на практике механизм по курортному сбору", — подчеркнул глава комитета.

Человеческий фактор

В свою очередь координатор федерального проекта "Карта гостя Крыма и Севастополя" Елена Юрченко отметила, что курортный сбор, несмотря на все сложности в администрировании, крайне полезен и необходим.

"Курортный сбор должен быть введен. Он поможет и легализации средств размещения, и пополнению бюджета. Главное, чтобы те средства, которые будут собираться, шли на реализацию задач туристической индустрии и инфраструктуры, чтобы они ни распылялась и ни терялись, чтобы они были очень четки в своем целевом назначении", — сказала Юрченко РИА Новости.

В то же время, по ее мнению, чтобы избежать "остроты" из-за введения курортного сбора лучше взять отсрочку и ориентироваться на 2019 год.

"Самое главное дело в готовности человеческого фактора. Пока нет внутренней готовности людей. Пока нет до конца понимания, зачем это нужно и как это будет выглядеть, среди большинства субъектов туристической индустрии. Сегодня эта информация не является достоянием каждого участника этого процесса. Так как этого пока еще нет, я считаю, что нужно грядущий год посвятить информированию и разъяснению, формированию соответствующих нормативных документов местного уровня, подготовки людей, а потом уже в самом деле вводить эксперимент", — сказала Юрченко.

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года, взимать сбор начнут не ранее мая 2018 года. При этом регионы обязаны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря.