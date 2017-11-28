Эксперт спрогнозировал рост цен на авиабилеты

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Резкий рост цен на авиационный керосин может повлечь повышение стоимости авиабилетов в среднем на 6%, считает главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

Ранее во вторник газета "Ведомости" написала, что индекс цен на керосин в аэропортах Московского авиационного узла с начала июня вырос на 23% – до 43011 рублей за тонну. По данным издания, цены на авиационное топливо находятся возле исторических максимумов, и это означает, что на внутреннем рынке наблюдается нехватка керосина.

"Несомненно, рост цен на билеты будет. Расходы авиакомпаний на горюче-смазочные материалы составляли до недавнего времени четверть их трат, примерно столько же — на лизинг воздушных судов. Поэтому повышение цен на керосин может повлечь в среднем рост стоимости билетов около 6%", — сказал Гусаров РИА Новости.

"То есть каждый четвертый рубль в билете фактически идет на топливо", — добавил эксперт. Он отметил при этом, что динамика зависит от ближне-, средне- и дальнемагистральных рейсов и расходов керосина.

"Рынок керосина подвержен сильным колебаниям. Рост цен на билеты практически никогда не коррелируется с динамикой цен на биржах. Производители авиакеросина используют свое монопольное положение в регионах: как только идет рост объемов перевозок, они повышают цены на топливо, тем самым изымая прибыль у авиакомпаний", — добавил Гусаров.