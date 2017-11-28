Застрявшие на Бали россияне могут узнать об обмене билетов в аэропорту

Пассажиры рейсов, задержанных в связи с извержением вулкана, в Международном аэропорту Нгурах-Рай на острове Бали. 28 ноября 2017

Пассажиры рейсов, задержанных в связи с извержением вулкана, в Международном аэропорту Нгурах-Рай на острове Бали. 28 ноября 2017

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Россияне, которые не могут улететь с индонезийского острова Бали из-за извержения вулкана Агунг, могут получить информацию о вылетах и возможности обмена билетов в аэропорту Нгурах-Рай, говорится в сообщении российского посольства в Индонезии.

В воскресенье произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке. В понедельник власти возобновили работу международного аэропорта на острове Ломбок и временно закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали до 02.00 мск вторника.

"На втором этаже аэропорта Нгурах-Рай открыты стойки авиакомпаний для получения актуальной информации о вылетах и возможности обмена билетов", — сообщили в дипмиссии.

В посольстве отметили также, что российские граждане, у которых заканчивается разрешенный период пребывания по туристической визе, могут продлить его на семь дней в аэропорту Нгурах-Рай при предъявлении паспорта и авиабилета. Представительство миграционной службы также находится на втором этаже аэропорта.

"Рекомендуем воздерживаться от посещения островов Бали и Ломбок до стабилизации ситуации, связанной с активностью вулкана Агунг. Росгражданам, временно либо постоянно находящимся в Индонезии, рекомендуем встать на консульский учет на веб-сайте Консульского департамента МИД России: http://consreg.kdmid.ru", — сообщили в российском посольстве.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тысячи метров. Власти Индонезии эвакуировали около 40 тысяч человек, а также рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана. Ранее сообщалось, что облако пепла сейчас движется со скоростью 18 километров в час на восток и юго-восток от кратера вулкана над островом Бали и западными и центральными районами острова Ломбок.