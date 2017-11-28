Российские туристы на Бали: паспорта и респираторы всегда с нами

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости, Светлана Задёра, Надежда Егорова. Застрявшие после извержения вулкана Агунг на Бали туристы из Приморья пытаются добраться до соседних островов и всегда носят с собой паспорта и респираторы, а местные туроператоры столкнулись с проблемами при обмене билетов, отменами и переносами рейсов.

В воскресенье произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке. В понедельник власти возобновили работу международного аэропорта на острове Ломбок и временно закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали до 02.00 мск вторника.

Власти Индонезии эвакуировали около 40 тысяч человек, а также рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана.

Прикоснуться к чуду

Извергающийся вулкан — не только источник опасности, это величественное зрелище, которое привлекает туристов и фотографов.

"В месте, где мы живем, все достаточно спокойно, потому что это в 50 километрах от вулкана. Эвакуация уже идёт в радиусе 10 километров. Там уже никого нет, сильные осадки пепла и запах специфический, мы ездили туда встречать рассвет и посмотреть, это конечно было незабываемо!", — рассказала корреспонденту РИА Новости фотограф из Владивостока Евгения Федутинова.

Евгения с подругами решили в три часа ночи встречать рассвет и посмотреть на действующий вулкан, который сейчас стал популярным местом для фотосъемок.

"Никакой паники нет, только чувство внутри, что ты прикасаешься к чему-то великому! К чуду природы. И, может, раз в жизни всего выпадет такая возможность, увидеть проснувшийся вулкан", — отметила фотограф.

Бортпроводница "Аэрофлота" Ксения Кобылец тоже встречала утро вторника у подножия вулкана Агунг.

"По пути к рассвету думала, что это отчасти неприемлемо — фотографировать разрушающую силу, снимать извержение, ведь есть люди, которые живут "как на вулкане", и в прямом смысле этих слов. Но затем понимаешь — это стихия, она не может быть ни плохой, ни хорошей, она просто есть. А тебе в жизни выпадает шанс стать свидетелем значительного события, возможно события целой эпохи", — написала в Instagram Кобылец.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Ruptly Столб дыма и одинокие туристы на берегу: извержение вулкана на Бали

Паспорта и респираторы всегда с нами

Евгения Федутинова с подругами приехали на Бали в первых числах ноября, а уехать планировали 30 ноября. Однако теперь это зависит от "поведения" вулкана.

"Пока аэропорт закрыт, и мы боимся, что можем не улететь. Сейчас можно добраться до Явы (остров — ред.) и оттуда уже с Сурабаи (город в Индонезии — ред.) улететь, но мы пока просто ждем 30-го числа. Но паспорта и респираторы на всякий случай сейчас всегда с нами. Около вулкана дождь сегодня был. Кстати, там уже с пеплом осадки сильные очень, и селевые потоки текут", — рассказала Федутинова.

Ранее сообщалось, что облако пепла сейчас движется со скоростью 18 километров в час на восток и юго-восток от кратера вулкана над островом Бали и западными и центральными районами острова Ломбок.

Толкучка и очереди

Некоторые приморцы, которые спешат покинуть Бали, пишут в социальных сетях, что из аэропорта организованы автобусы до Сурабаи (Ява), но на них большие очереди. Некоторые туристы пытаются добраться до Явы самостоятельно.

"Сегодня рейс отменили наш. Перенесли только на 1 декабря. Из аэропорта организованы автобусы в Сурабаю — город на острове Ява. По словам очевидцев, там толкучка, очереди и неуважение. Мы взяли такси, нашли попутчиков и самостоятельно двигаемся на Яву. Говорят ехать около 12 часов. Нам теперь не страшно, мы двигаемся в сторону спасения", — написала в социальных сетях фотограф из Владивостока Евгения Тарунова.

Проблемы турбизнеса

Директор приморского турагентства "Миръ" Юлия Сун рассказала РИА Новости, что из-за ситуации на Бали сейчас страдают не только туристы, но и турфирмы, потому что авиакомпании не меняют билеты на самолеты, многие рейсы отменяются или переносятся.

"Мы завтра должны были улетать на Бали, сейчас сидим — меняем билеты. Такой ажиотаж, а у меня большая группа – 18 человек, часть уже в Гонконге. Билеты не меняют — офисы авиакомпаний недоступны: не дозвониться, не достучаться. Не знаю, что делать — отмена броней идет, отмена рейсов без оповещения. На сайтах авиакомпаний есть информация, но туркомпаниям ничего не сообщают, и не знаешь, что делать", — сказала собеседница.