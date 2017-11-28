Российские туристы на Бали: паспорта и респираторы всегда с нами

12:5628.11.2017
(обновлено: 13:06 28.11.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости, Светлана Задёра, Надежда Егорова. Застрявшие после извержения вулкана Агунг на Бали туристы из Приморья пытаются добраться до соседних островов и всегда носят с собой паспорта и респираторы, а местные туроператоры столкнулись с проблемами при обмене билетов, отменами и переносами рейсов.
В воскресенье произошло второе за неделю извержение вулкана Агунг, столб дыма поднялся на несколько тысяч метров. Власти страны ввели красный уровень угрозы для воздушного транспорта и были вынуждены закрыть аэропорты на Бали и Ломбоке. В понедельник власти возобновили работу международного аэропорта на острове Ломбок и временно закрыли международный аэропорт Нгурах-Рай на острове Бали до 02.00 мск вторника.
Власти Индонезии эвакуировали около 40 тысяч человек, а также рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана.
Прикоснуться к чуду
Извергающийся вулкан — не только источник опасности, это величественное зрелище, которое привлекает туристов и фотографов.
"В месте, где мы живем, все достаточно спокойно, потому что это в 50 километрах от вулкана. Эвакуация уже идёт в радиусе 10 километров. Там уже никого нет, сильные осадки пепла и запах специфический, мы ездили туда встречать рассвет и посмотреть, это конечно было незабываемо!", — рассказала корреспонденту РИА Новости фотограф из Владивостока Евгения Федутинова.
Евгения с подругами решили в три часа ночи встречать рассвет и посмотреть на действующий вулкан, который сейчас стал популярным местом для фотосъемок.
"Никакой паники нет, только чувство внутри, что ты прикасаешься к чему-то великому! К чуду природы. И, может, раз в жизни всего выпадет такая возможность, увидеть проснувшийся вулкан", — отметила фотограф.
Бортпроводница "Аэрофлота" Ксения Кобылец тоже встречала утро вторника у подножия вулкана Агунг.
"По пути к рассвету думала, что это отчасти неприемлемо — фотографировать разрушающую силу, снимать извержение, ведь есть люди, которые живут "как на вулкане", и в прямом смысле этих слов. Но затем понимаешь — это стихия, она не может быть ни плохой, ни хорошей, она просто есть. А тебе в жизни выпадает шанс стать свидетелем значительного события, возможно события целой эпохи", — написала в Instagram Кобылец.
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Столб дыма и одинокие туристы на берегу: извержение вулкана на Бали
Паспорта и респираторы всегда с нами
Евгения Федутинова с подругами приехали на Бали в первых числах ноября, а уехать планировали 30 ноября. Однако теперь это зависит от "поведения" вулкана.
"Пока аэропорт закрыт, и мы боимся, что можем не улететь. Сейчас можно добраться до Явы (остров — ред.) и оттуда уже с Сурабаи (город в Индонезии — ред.) улететь, но мы пока просто ждем 30-го числа. Но паспорта и респираторы на всякий случай сейчас всегда с нами. Около вулкана дождь сегодня был. Кстати, там уже с пеплом осадки сильные очень, и селевые потоки текут", — рассказала Федутинова.
Ранее сообщалось, что облако пепла сейчас движется со скоростью 18 километров в час на восток и юго-восток от кратера вулкана над островом Бали и западными и центральными районами острова Ломбок.
Толкучка и очереди
Некоторые приморцы, которые спешат покинуть Бали, пишут в социальных сетях, что из аэропорта организованы автобусы до Сурабаи (Ява), но на них большие очереди. Некоторые туристы пытаются добраться до Явы самостоятельно.
"Сегодня рейс отменили наш. Перенесли только на 1 декабря. Из аэропорта организованы автобусы в Сурабаю — город на острове Ява. По словам очевидцев, там толкучка, очереди и неуважение. Мы взяли такси, нашли попутчиков и самостоятельно двигаемся на Яву. Говорят ехать около 12 часов. Нам теперь не страшно, мы двигаемся в сторону спасения", — написала в социальных сетях фотограф из Владивостока Евгения Тарунова.
Проблемы турбизнеса
Директор приморского турагентства "Миръ" Юлия Сун рассказала РИА Новости, что из-за ситуации на Бали сейчас страдают не только туристы, но и турфирмы, потому что авиакомпании не меняют билеты на самолеты, многие рейсы отменяются или переносятся.
"Мы завтра должны были улетать на Бали, сейчас сидим — меняем билеты. Такой ажиотаж, а у меня большая группа – 18 человек, часть уже в Гонконге. Билеты не меняют — офисы авиакомпаний недоступны: не дозвониться, не достучаться. Не знаю, что делать — отмена броней идет, отмена рейсов без оповещения. На сайтах авиакомпаний есть информация, но туркомпаниям ничего не сообщают, и не знаешь, что делать", — сказала собеседница.
Второе за неделю извержение вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали 26 ноября.
За неделю до этого, 21 ноября, дым от вулкана Агунг поднимался на высоту 700 метров от кратера. Тогда агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных.
В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четырех тысяч метров, и на острове был введен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.
Из-за облака пепла власти на 18 часов закрыли не только международный аэропорт на Бали, но и аэропорт острова Ломбок. В общей сложности в аэропорту Денпасар было отменено восемь прибывающих рейсов и 13 вылетов.
Власти Индонезии рекомендовали покинуть свои дома 100 тысячам местных жителей, проживающих в возможной зоне извержения вулкана Агунг.
Между тем, никакой паники на острове среди местных жителей или туристов пока нет.
По данным консульства, на Бали сейчас находятся порядка 5-6 тысяч россиян, в основном, туристы, вопрос об их эвакуации из-за извержения вулкана Анунг пока не стоит.
Российские туроператоры пока не получали от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров из-за извержения вулкана.
Туркомпании готовы продлить и оплатить проживание своих клиентов в отелях на индонезийских островах Бали и Ломбок до тех пор, пока не будут разрешены вылеты из местных аэропортов, сообщили в Российском союзе туриндустрии.
Жители Бали молятся у горы Агунг в надежде предотвратить извержение вулкана.
Самое крупное извержение вулкана Агунг произошло в 1963 году, в результате него погибли более тысячи человек.
Индонезия в 2017 году занимает третье место в рейтинге стран Юго-Восточной Азии, пользующихся популярностью у самостоятельных путешественников, после Таиланда и Малайзии.