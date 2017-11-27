Россия и ОАЭ будут поощрять сотрудничество между туристическими компаниями

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ростуризм и министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут поощрять сотрудничество между туристическими компаниями обеих стран и содействовать увеличению турпотока, сообщается в материалах российского ведомства.
"Ростуризм и Министерство экономики ОАЭ будут содействовать увеличению туристского потока между двумя странами, поощрять сотрудничество между туристическими компаниями и другими организациями обеих стран, осуществляющими свою деятельность в области туризма, в соответствии со своим национальным законодательством оказывать содействие упрощению формальностей, связанных с туристским обменом", — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны будут обмениваться опытом по реализации государственной маркетинговой стратегии, законодательной, статистической и иной информацией в области туризма, в том числе по развитию туристской инфраструктуры, по инвестпроектам в туристской сфере, поощрять сотрудничество в вопросах развития сельского, культурного, морского и других видов туризма, обмен экспертами, а также организацию мастер-классов, лекций и семинаров.
"Последовательное расширение взаимовыгодных торгово-экономических, промышленных, инвестиционных, гуманитарных и культурных связей полностью отвечает долгосрочным интересам наших стран и служит делу поддержания мира и стабильности в региональном и глобальном измерениях", – отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.