Россия и ОАЭ будут поощрять сотрудничество между туристическими компаниями

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Ростуризм и министерство экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будут поощрять сотрудничество между туристическими компаниями обеих стран и содействовать увеличению турпотока, сообщается в материалах российского ведомства.

В воскресенье глава Ростуризма Олег Сафонов и министр экономики ОАЭ Султан бен Саид Аль Мансури подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма. Церемония подписания состоялась по итогам седьмого заседания межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, в котором принимала участие российская делегация во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

"Ростуризм и Министерство экономики ОАЭ будут содействовать увеличению туристского потока между двумя странами, поощрять сотрудничество между туристическими компаниями и другими организациями обеих стран, осуществляющими свою деятельность в области туризма, в соответствии со своим национальным законодательством оказывать содействие упрощению формальностей, связанных с туристским обменом", — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны будут обмениваться опытом по реализации государственной маркетинговой стратегии, законодательной, статистической и иной информацией в области туризма, в том числе по развитию туристской инфраструктуры, по инвестпроектам в туристской сфере, поощрять сотрудничество в вопросах развития сельского, культурного, морского и других видов туризма, обмен экспертами, а также организацию мастер-классов, лекций и семинаров.

"ОАЭ относятся к странам – лидерам в сфере туризма… По данным Росстата, за 2016 год его посетили в целях туризма 499 тысяч россиян… мы будем способствовать увеличению туристического обмена между нашими странами, повышению качества и безопасности национального турпродукта и повышению уровня удовлетворенности туристов", – говорит руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

"Последовательное расширение взаимовыгодных торгово-экономических, промышленных, инвестиционных, гуманитарных и культурных связей полностью отвечает долгосрочным интересам наших стран и служит делу поддержания мира и стабильности в региональном и глобальном измерениях", – отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.