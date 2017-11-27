Россияне не отказываются от туров на Бали из-за вулкана

Туристы фотографируются на фоне извержения вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии

Туристы фотографируются на фоне извержения вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры пока не получили от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров Бали из-за извержения вулкана Агунг, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тысячи метров, был введен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта. Из-за облака пепла власти на 18 часов закрыли международный аэропорт на Бали. Ранее власти Индонезии также закрыли аэропорт острова Ломбок после второго извержения.

Консул РФ в Джакарте Илья Ильин говорил, что на Бали находятся 5-6 тысяч россиян, в основном, туристы, вопрос об их эвакуации из-за извержения вулкана Анунг пока не стоит.

"Никаких отказов от уже приобретенных туров пока нет. Можно сказать, что информация об извержении вулкана на Бали в России воспринимается гораздо более напряженно, чем на самом острове, где люди сами оценивают обстановку", — сказала собеседница агентства.

"Нельзя исключить, что кто-то испугается природного катаклизма и откажется от поездки в Индонезию, но в любом случае, это будут единичные отказы", — считает Тюрина.