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Туризм

Россияне не отказываются от туров на Бали из-за вулкана

15:1627.11.2017
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© AFP 2017 / Sonny TumbelakaТуристы фотографируются на фоне извержения вулкана Агунг на острове Бали в ИндонезииТуристы фотографируются на фоне извержения вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии
© AFP 2017 / Sonny Tumbelaka

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры пока не получили от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров Бали из-за извержения вулкана Агунг, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Извержение вулкана Агунг на острове Бали в Индонезии
© REUTERS / Petra Simkova
На Бали, где извергается вулкан, находится около шести тысяч россиян
Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту 4 тысячи метров, был введен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта. Из-за облака пепла власти на 18 часов закрыли международный аэропорт на Бали. Ранее власти Индонезии также закрыли аэропорт острова Ломбок после второго извержения.

Консул РФ в Джакарте Илья Ильин говорил, что на Бали находятся 5-6 тысяч россиян, в основном, туристы, вопрос об их эвакуации из-за извержения вулкана Анунг пока не стоит.

"Никаких отказов от уже приобретенных туров пока нет. Можно сказать, что информация об извержении вулкана на Бали в России воспринимается гораздо более напряженно, чем на самом острове, где люди сами оценивают обстановку", — сказала собеседница агентства.

"Нельзя исключить, что кто-то испугается природного катаклизма и откажется от поездки в Индонезию, но в любом случае, это будут единичные отказы", — считает Тюрина.

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© 2017 Associated Press Ruptly
Столб дыма и одинокие туристы на берегу: извержение вулкана на Бали
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Туризм
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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y_saprykina
Конечно не отказываются. Ибо компетентным государственным органом до настоящего момента не было объявлено об обстоятельствах, свидетельствующих о возникновении в стране угрозы безопасности их жизни и здоровья. А без такого объявления расторгнуть договор оказания тур услуг можно только с условием оплаты туроператору фактических расходов. Естественно, сидим ждем информации о том все обошлось, или что не обошлось, дабы спокойно вернуть полную сумму за тур или поменять его на другой.
16:19
27.11.2017
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