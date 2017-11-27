Россияне не отказываются от туров на Бали из-за вулкана

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские туроператоры пока не получили от клиентов ни одного заявления об отказе от уже приобретенных туров на индонезийский остров Бали из-за извержения вулкана Агунг, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Консул РФ в Джакарте Илья Ильин говорил, что на Бали находятся 5-6 тысяч россиян, в основном, туристы, вопрос об их эвакуации из-за извержения вулкана Анунг пока не стоит.
"Никаких отказов от уже приобретенных туров пока нет. Можно сказать, что информация об извержении вулкана на Бали в России воспринимается гораздо более напряженно, чем на самом острове, где люди сами оценивают обстановку", — сказала собеседница агентства.
"Нельзя исключить, что кто-то испугается природного катаклизма и откажется от поездки в Индонезию, но в любом случае, это будут единичные отказы", — считает Тюрина.