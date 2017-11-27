Эксперт: туристы перестали покупать билеты на Бали из-за извержения вулкана

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip по состоянию на 14.00 понедельника 27 ноября не зафиксировали ни одного случая продажи авиабилетов билетов на направление Денпасар на индонезийском острове Бали, где продолжается извержение вулкана Анунг, сообщил РИА Новости в понедельник директор по развитию сервиса Аркадий Гинес.

Собеседник агентства заявил, что по итогам десяти месяцев 2017 года Индонезия занимает третье место в рейтинге стран Юго-Восточной Азии, пользующихся популярностью у самостоятельных путешественников, после Таиланда и Малайзии.

"Ухудшение вулканической обстановки произошло в преддверии самых популярных месяцев для отдыха на Бали – декабря и января. Несмотря на то, что информация об этом начала появляться еще вчера, в воскресенье туристы продолжили планировать поездки на остров с вылетом в Денпасар в январе 2018 года. На 14:00 понедельника продаж авиабилетов по этому направлению зафиксировано уже не было", — сказал Гинес.

Эксперт считает, что сейчас люди не покупают билеты на Бали даже на более дальние сроки, так как выжидают развития ситуации с вулканом.

"Тем туристам, которые находятся в России, но имеют на руках билеты с вылетом в Денпасар в ближайшее время, необходимо дождаться информации от авиакомпаний. Если ситуация на Бали не изменится, то их рейс будет отменен и перевозчик вернет деньги в полном объеме, либо предложит изменить даты поездки или выбрать другое направление. Тем же туристам, которые сейчас находятся на острове, важно оставаться на связи с официальными источниками информации и получать инструкции о дальнейших действиях от представителей дипмиссии России в Индонезии и экстренных служб страны", — посоветовал он.