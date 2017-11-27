На Бали, где извергается вулкан, находится около шести тысяч россиян

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. На индонезийском острове Бали в настоящее время находятся 5-6 тысяч россиян, в основном, туристов, вопрос об их эвакуации из-за извержения вулкана Анунг пока не стоит, заявил РИА Новости консул РФ в Джакарте Илья Ильин.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четыре тысячи метров, в связи с чем ему был присвоен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта. Из-за облака пепла после извержения вулкана власти на 18 часов закрыли международный аэропорт на Бали, сообщал телеканал SBS News. Ранее власти Индонезии закрыли аэропорт острова Ломбок после второго извержения.

"Информация (о количестве россиян на Бали – ред.) варьируется. Мы так предполагаем, что в районе 5-6 тысяч. Это, в основном, российские туристы, временно находящиеся", — сказал Ильин.

Он отметил, что с утра понедельника в посольство поступают звонки от россиян, которые в основном просят проконсультировать их о дальнейших действиях при извержении вулкана. Говорить о том, будет ли завтра закрыт международный аэропорт на Бали, пока рано, это зависит от активности вулкана, добавил консул.

"Мы находимся на постоянной связи со всеми заинтересованными ведомствами (Индонезии) и, в случае дальнейшего развития ситуации, будем предпринимать соответствующие шаги. Вопрос эвакуации российских туристов пока, вот прямо на сегодняшний момент, не стоит", — сказал Ильин, отметив, что при необходимости этот вопрос будет решаться оперативно.

Ранее посольство России в Индонезии рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок на острова Бали и Ломбок из-за извержения вулкана Агунг.