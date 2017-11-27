Россиян перевезут с Бали на соседние острова из-за извержения вулкана

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Около 300 туристов из РФ находятся на Бали, где произошло извержение вулкана Агунг, россиян перевезут на соседние острова при помощи паромов, сообщается на сайте Ростуризма.

"В настоящее время на Бали находится около 60 тысяч туристов, из которых порядка 300 россиян. Информации о пострадавших российских туристах в ДСКЦ МИД России не поступало. По информации ДСКЦ МИД России, до открытия аэропорта российские туристы будут перевезены паромами на соседние острова. Федеральное агентство по туризму следит за ситуацией и находится на связи с ДСКЦ МИД России", — говорится в сообщении.

Ведомство также призывает российских туристов на Бали, сохранять спокойствие, меры личной безопасности, следовать указаниям местных властей.

Первое за неделю извержение вулкана Агунг произошло 21 ноября. Дым из вулкана поднялся на высоту 700 метров от кратера. Агентство по преодолению последствий стихийных бедствий оценило уровень активности вулкана как второй из четырех возможных. В воскресенье началось второе извержение, вулкан не выбрасывал лаву, однако столб дыма поднялся на высоту четыре тысячи метров, в связи с чем ему был присвоен наивысший (красный) уровень угрозы для воздушного транспорта.

Из-за облака пепла после извержения вулкана власти на 18 часов закрыли международный аэропорт на Бали, сообщал телеканал SBS News. Ранее власти Индонезии закрыли аэропорт острова Ломбок после второго извержения.