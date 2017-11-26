Россия и ОАЭ договорились сотрудничать в сфере туризма

АБУ-ДАБИ, 26 ноя — РИА Новости. Россия и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма на полях 7-го заседания межправкомиссии, которое прошло в воскресенье в столице ОАЭ, передает корреспондент РИА Новости.

"ОАЭ являются одним из ведущих внешнеполитических и торгово-экономических партнеров России в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом… Мы также заинтересованы в увеличении туристического потока из ОАЭ в Россию, в рамках проекта Visit Russia уже успешно работает программа по приему эмиратских туристов, с этой же целью подписываем программу о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, что сделает наши отношения еще более тесными", — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по этому поводу на заседании межправкомиссии.

Национальный туристический офис России был открыт в Дубае в 2015 году.