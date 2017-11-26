Турсектор Египта не ожидает спада после теракта в мечети, сообщили СМИ

КАИР, 26 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Турсектор Египта после кровавого теракта в мечети на севере Синая, унесшего жизни более трехсот человек, не ожидает серьезного спада спроса на курортный отдых, заявил египетской газете "Масрави" глава палаты туркомпаний провинции Красное море в Хургаде Сейид Бали.

"Существенного влияния на спрос не будет. Мы ждали спада после теракта в эль-Вахат (нападение на группу спецназа МВД Египта в конце октября к западу от Каира, в результате которого, по разным данным, погибли от 16 до 58 сотрудников полиции), который тоже был крупным, но этого не произошло… Сейчас терроризм везде, не только в Египте. Раньше это явление было только у нас, и тогда влияние было. Сегодня же приезжающие из Европы клиенты прекрасно знают, что и в их странах есть терроризм, и там они не в полной безопасности", — сказал представитель турсектора Египта.

В свою очередь, глава Ассоциации египетских инвесторов курортов Нувейбы и Табы Сами Сулейман поделился с изданием уверенностью, что туристические объекты и районы курортов Египта полностью безопасны. "Регион Северного Синая уже несколько лет хорошо известен как место антитеррористической борьбы, он очень далеко от курортных мест. Там, где туристы, там безопасно. Любая страна мира сталкивается с явлением терроризма, но жизнь там не замирает, надеюсь, и у нас так не произойдет. Может, кто-то из туристов и отменит свои поездки, но другие придут им на смену", — сказал он.

В то же время, член Ассоциации инвесторов Нувейбы и Табы Хани Гавиш полагает, что теракт, скорее, может отразиться на местном туризме. "Я думаю, что местные туристы, которые привыкли отдыхать в Дахабе, Нувейбе и Табе, будут бояться ездить наземным транспортом к нам после теракта", — сказал он. Гавиш также уверен, что очередное усиление мер безопасности на курортах, которое неминуемо последует за этим страшным терактом, также негативно скажется на психологическом состоянии туристов. "Я не думаю, что им будут приятны все эти усиленные меры безопасности, они будут бояться", — подчеркнул эксперт.

Крупнейший в истории Египта теракт в мечети эр-Роуда на севере Синайского полуострова в минувшую пятницу унес жизни 305 человек, в их числе 27 детей и много стариков. Пострадали порядка 130 человек. Террористы впервые совершили в Египте нападение на мечеть и с беспрецедентной жестокостью расправились с сотнями безоружных людей, пришедших в выходной день на молитву.

По данным минтуризма Египта, за первые девять месяцев текущего года доходы от туризма в стране выросли на 205% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 5,2 миллиарда долларов, число туристов подросло на 53%. Таким образом, туристический сектор в Египте приблизился к показателям до кризиса, последовавшего за крушением российского самолета.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами после того, как египетские власти усилили меры безопасности. По информации госкомитета по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Великобритания еще не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.