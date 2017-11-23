Глава Верхневолжья предложил создать ж/д турветку Москва-Конаково

ТВЕРЬ, 23 ноя – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступил с инициативой создании железнодорожной ветки Москва-Конаково, что будет способствовать увеличению туристического потока в регион.

"В Тверской области реализуется проект по развитию особой экономической зоны в Завидово. Планируем построить здесь аквапарк. Совместно с "РЖД" можно проработать возможность создания туристской ветки от Москвы до Конаково", – сказал Руденя РИА Новости.

По его словам, в регионе большие перспективы развития железнодорожного движения и по другим направлениям, в том числе, туристическим. "Это возможность для туристов на электричках добраться до наших курортов", — подчеркнул Руденя.

Глава региона добавил, что провел встречу с вице-президентом ОАО "РЖД" Олегом Тони и компания заявила о готовности участвовать в развитии туристических и инфраструктурных проектов в Тверской области. В частности, в настоящее время в Калининском районе ведется строительство тоннеля и надземного пешеходного перехода на станции Чуприяновка. Подрядной организацией является АО "РЖДстрой". В долгосрочных планах компании – реализация новых проектов на территории Тверской области, в том числе проекта "Сонковский ход", который связан с увеличением пропускной способности железнодорожных путей в районе Сонково, отметили в пресс-службе облправительства.

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