Темрезов: турпоток в Карачаево-Черкесию за пять лет достиг миллиона человек

ЧЕРКЕССК, 23 ноя — РИА Новости. Рост туристического потока в Карачаево-Черкесию за последние пять лет составил 250%, республику посетил 1 миллион человек, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на совещании по вопросу подготовки курортов "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии и "Ведучи" в Чеченской республике к зимнему горнолыжному сезону.

Совещание прошло под председательством министра РФ по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова и главы КЧР.

"Рост туристического потока в республику за пять лет составил 250% и достиг в 2016 году 1 миллиона человек. В этом году мы ожидаем увеличение турпотока порядка еще на 20%. Горнолыжная индустрия республики представлена несколькими горнолыжными комплексами, которые динамично развиваются", — сказал глава КЧР.

По его словам, объем предоставленных туристских услуг за пять лет вырос в 7,5 раз, при этом численность населения, занятого в туристских предприятиях, за пять лет увеличилась в два раза.

"За пять лет было построено более 40 коллективных средств размещения с общим номерным фондом 600 номеров на две тысячи койко-мест. Росту туристской индустрии, в первую очередь, способствовало создание Всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз", где мы с вами сейчас находимся. Минувшие пять лет стали для "Архыза" периодом бурного строительства", — сказал Темрезов.

Глава региона отметил эффективное взаимодействие между органами госвласти республики, местного самоуправления и федеральными органами исполнительной власти в вопросах развития туристической сферы.

"Взаимодействие с Минкавказом, "Корпорацией развития Северного Кавказа", "Курортами Северного Кавказа" расцениваю как деловое, качественное. Для нас самое главное, чтобы все приезжающие на курорты Карачаево-Черкесии, чувствовали себя в безопасности. Такую работу мы достаточно серьезно проводим", — подчеркнул глава региона.

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